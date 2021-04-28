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給媽咪多重寵愛！從日常「食衣住行」營造健康、質感的母親節

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▲母親節「食衣住行」。（圖／女子學）

▲給媽媽不一樣的母親節。（圖／上醫養生堂、北投老爺酒店粉絲專頁）

「五月裡開滿了康乃馨花，第二個星期天送給媽媽～」一年一度的母親節即將來臨，身為子女的我們，應該把握時機，讓辛苦一整年的媽媽，可以好好地放鬆、享受一番！厭倦了一成不變的母親節禮物，或者對送禮還沒有特別的想法嗎？

其實，將平凡的日常花點巧思，「妝點」出一些跟平常不一樣的氛圍，母親節就會變得特別且意義非凡！可以先理解媽媽的期待後，透過食、衣、住、行投其所好，並邀請全家人共同參與，打造一個有別於以往的母親節紀念。

食：熱門漢方養生，呵護媽咪的健康

▲母親節「食衣住行」。（圖／女子學）

▲呵護媽咪的健康（圖／上醫養生堂）

隨著現代人對健康、保健的觀念越來越注重，比起看醫生、吃藥，人們反而開始追求順應自然的調裡方式，而所謂的「漢方養生」，就是這樣的概念。講求「醫食同源」，運用中藥常見的食材投以料理或入菜，落實漢方智慧，輕鬆享有美食、調節生理機能。

國軍高雄總醫院鄭宥驊中醫師表示：「養生滋補的銀耳露、平補調養的四神湯，都是非常適合送給媽媽的養生食品。銀耳加入枸杞、桂圓和少許冰糖熬煮，就成了香甜滋潤的銀耳露，其中銀耳含有大量的多醣體，適時補充能養顏美容、改善身體機能，而枸杞含有豐富的葉黃素和 β-胡蘿蔔素 ，有助於維持在暗處的視覺、桂圓多元的礦物質和維生素，對健康有相對的助益；四神湯則是由芡實、蓮子、山藥、茯苓等嚴選天然食材組成，可促進代謝、增強體力，讓身體感覺更清爽，對忙碌的媽媽來說，都是十分健康的補充。」

衣：舒適機能衣，隨時隨地輕鬆舒服

▲母親節「食衣住行」。（圖／女子學）

▲選擇配合不同環境的機能衣送給媽媽（圖／山頂鳥粉絲專頁）

由於媽媽可能正處更年期，荷爾蒙的變動使身體變得較敏感，時常會引發盜汗、燥熱、頭痛、失眠等不適症狀…嚴重的話甚至會影響情緒的波動。針對想要添購衣物送給媽咪的朋友們，或許可參考因應不同氣候、環境所研發設計的機能衣。

常見的機能衣有吸濕排汗、防風、防水、抗 UV、涼感或保暖等功能。近年來氣候不穩定，劇變的天氣一個不小心就很容易著涼感冒，加上許多長輩喜歡於閒暇時刻到戶外運動、散步，選擇配合不同環境的機能衣送給媽媽，即便我們不在身邊，也能讓她們輕鬆舒適地，享受休閒時光！

住：特色飯店民宿，享受極致的舒壓

▲母親節「食衣住行」。（圖／女子學）

▲選擇適合的飯店民宿，讓媽咪享受極致的舒壓（圖／北投老爺酒店粉絲專頁）

近兩年受到疫情影響，讓大家好一陣子無法享受出國旅遊的樂趣，雖然台灣防疫得當，但在海外仍然並非穩定，人們也不敢貿然行事；因此，這陣子許多人紛紛走近戶外，開啟登山、溯溪、露營等「OUTDOOR」樂趣。

不過，對媽媽們來說，這般「山男海女」的行程，對她們來說可能會有些疲勞或吃力，可依其喜好安排適合的飯店民宿，讓媽咪享受極致的舒壓。例如，喜歡自然派就安排靠近海邊、國家公園、風景名勝的民宿；喜歡朵頤美食、使身體獲得一些壓力釋放的話，則安排服務設施多元的飯店，無論是哪一種類型，一樣是以「投其所好」的概念，將媽媽視為女王般寵愛。

行：全家人的輕旅行，創造美好回憶

▲母親節「食衣住行」。（圖／女子學）

▲一趟旅行給全家創造的美好回憶（圖／花蓮理想大地渡假飯店 粉絲專頁）

我們都知道，當踏出家門的那一刻，便是旅行的開始；一趟旅行，不僅可以增廣見聞、放鬆心情，重要的是在旅途中，所創造的美好回憶。

隨著子女逐漸長大，有了自己的生活，和父母相處的時間日趨減少，若能在母親節時，規劃一趟全家的小旅行，對媽媽來說肯定會非常有意義。地點的部分，可以選擇以前曾經一起去過的地方，重溫記憶裡的溫馨氛圍；也可以請 1-2 天特休，去一些熱門的景點觀光，省去人擠人的麻煩，透過全家人的陪伴，帶給媽媽難忘又回味的母親節。

雖說，每個家庭的生活模式和每個媽媽的喜好不同，大家對母親節的定義也抱持著不同的看法。不過，對媽媽而言，重點是「質大於量」的，只要全家人平安健康，能多陪伴在自己身邊，想必就是媽媽們最知足的小幸福了！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 禮物, 節日, 紀念, 送禮, 養生, 子女, 孝順, 旅遊, 母親節, 漢方

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