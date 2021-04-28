水原希子獵奇髮型笑翻網！長滿刺變「自由女神」、愛心頭是哪位仙姑？

記者王則絲／台北報導

美韓混血日籍模特水原希子（Kiko）擁有強烈的個人風格，前衛的造型在她身上都能看起來合理，而近日釋出的幾組照片中，水原希子再度嘗試搞怪造型，不光是把頭髮拉成一根根的刺，被網友笑稱是「自由女神」，還將圍成愛心形狀的雙辮子頂在頭上，又讓網友聯想：「是哪位仙姑、娘娘？」

▲水原希子近期的「刺刺裝」造型。（圖／翻攝自IG@i_am_kiko）

水原希子本身作風是位不折不扣的少女，私下的穿衣風格很休閒、可愛，幾乎都是素顏或是清淡妝容，有種日系與歐美風交織的氣質。但是在擔任模特兒的作品上，水原希子總是能大膽呈現，遊走危險邊緣的尺度常讓她成為焦點，即使是多麽浮誇、前衛的服裝，她都能成功演繹。

▲水原希子的刺刺髮型被網友笑稱是「自由女神」。（圖／翻攝自IG@i_am_kiko）

近期水原希子於IG上Po出一組獵奇造型，身上穿著來自CHET LO的藍黑色漸層「刺刺裝」，背後大面積鏤空直接挖到臀，性感萬分，不過頭上一根根刺出的頭髮也超搶眼，呼應服裝的特殊髮型，不禁讓網友們歪樓：「是自由女神！」許多人都認為這個髮型就像是自由女神的頭冠一樣。

此外，日前另一套造型中，水原希子竟頂著一顆「愛心頭」在進行拍攝，搭配上顏色鮮豔、閃亮的服裝，吸睛效果確實滿分，同時又讓網友們產生爆笑聯想：「這髮型有點像石磯娘娘」、「仙姑嗎？」只能說她搞怪無極限，卻又能如此合理，令人佩服。

▲水原希子另一套造型中的「愛心頭」又讓網友們傻眼了。（圖／翻攝自IG@i_am_kiko）

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