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與身材外表無關！日男想交往的5個女生特質　「高EQ」很重要

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@mi0___o

身材、外表很多時候是無法輕易改變的，許多女孩常為此自怨自艾，也常把找不到好對象的原因歸咎在自己不夠好看，但其實仔細觀察會發現，有些即使相貌不出眾的女孩，身邊也從來不乏追求者。最近就有日本網站分享，最受到男生歡迎的幾個女生特質，讓人忍不住想進一步交往。

▲日男想交往的女生特質。（圖／翻攝自IG）

＃保有神秘感

比起一開始就把所有關於自己的事都坦承以告，不如試著有所保留，保留一點神秘感，才能勾起異性的好奇心，讓人對你有滿滿的疑問，就能激起興趣進而展開追求，尤其是在發現你有不為人知的一面時，更會被反差感給吸引。

▲日男想交往的女生特質。（圖／翻攝自IG）

＃高EQ

現在男生們很害怕遇到「公主病」女生，因為一點小事就不爽、開始鬧彆扭、甚至大吵大鬧，絕對是謝謝再聯絡，所以在遇到問題時能理性處理，並展現同理心的女生，能讓男生感覺更無壓力的接近。

▲日男想交往的女生特質。（圖／翻攝自IG）

＃出於信任依賴別人

大部分的男生仍然是希望能被依靠的，適時懂得去依賴別人，對女生來說也是加分舉動，不過這份依賴必須是出於信任，是一件你能做到、但是做起來困難的事，所以你交給信任的人，而不是因為不想做、懶散而使喚別人。

▲日男想交往的女生特質。（圖／翻攝自IG）

＃愛笑

小時候長輩常說「笑口常開、人見人愛」不是空穴來風，對異性來說，常常面帶開朗笑容，總比愁眉苦臉、一臉厭世看起來好親近，越溫暖的笑容越能讓人感到療癒。

＃認真、不輕浮

不只是男生，認真、不輕浮也是女生們的加分特質，做事情認真、有些強勢，反倒比嬌弱的女生更顯得有魅力，相對的在愛情上也比較認真，雖然待人一貫的親切，但是不會輕易和異性曖昧。

▲日男想交往的女生特質。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

男女, 感情, 日本, 日男, 女生特質

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