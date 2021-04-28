IKEA內湖店開幕近千人排隊　餐廳不到半小時爆滿「狂搶20隻鯊鯊包」

▲IKEA內湖店開幕，許多民眾冒雨前來排隊進場，至入場前已累積近千人長龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA內湖店今（4／28）正式對外開幕，雖然天空下著細雨，在早上10點開幕前，店外就聚集數百位民眾等候進場，因開幕儀式延宕至10時20分開門，但首批進入店內的民眾臉上掩不住興奮神情，笑容滿滿，加上員工在旁歡呼，氣氛和樂，約莫15分鐘後才消化完排隊人潮，比擬百貨週年慶，估計首批進場民眾可達近千人，最熱門餐點非鯊鯊包莫屬，有民眾一出手就是20隻。

▲IKEA內湖店開幕首批民眾進場，馬上就塞滿兩條電扶梯。（圖／記者黃克翔攝）

▲鯊鯊包超受歡迎，幾乎每桌「至少1隻」。（圖／記者蔡惠如攝）

隨著IKEA在4／26敦北店正式熄燈，台北市區門店經歷一天空窗期，IKEA內湖店正式在4／28早上開幕，雖僅提供1款特價商品與限定系列，仍吸引民眾冒雨前往內湖舊宗路排隊搶先進場，10時許開放民眾進場後，首批消費者有許多人拿手機記錄這一刻，或自拍上傳打卡，雖然民眾很多但秩序大致良好，沒有推擠情況發生。

▲才剛開幕賣場內就有許多人潮。（圖／記者黃克翔攝）

開放進場約10分鐘，賣場內就有許多人潮，最熱門當商品就是開幕限量的EFTERRADA系列首賣，包括成人與孩童尺寸的T恤、以及印有IKEA經典LOGO款式的浴巾，售價從299元至690元不等，就放在賣場入口，吸引許多人潮搶買，有民眾表示：「根本無法接近，隨便抓了一款M號，也不知道穿不穿得下。」此外放滿布偶的兒童區也聚集許多家長採買幼兒商品。

▲開幕限量商品被民眾搶翻了。（圖／記者黃克翔攝）

另一個熱門點IKEA餐廳，點餐台從開門後15分鐘就開始排隊，獨家餐點鯊鯊包幾乎一端出就被掃空，堪稱最熱門餐點，還有一口氣就民眾狂掃20隻，但整體氛圍與秩序大致良好，舊宗路上在10時開門前也未有大塞車狀況，算是還稍能喘息的平常日，預計本週末會湧進2至3倍人潮。

▲IKEA內湖店開幕餐廳很熱門，不到中午12點店外就開始排隊。（圖／記者黃克翔攝）

從基隆來的民眾張小姐說：「內湖店比新莊店更方便，下高速公路就到了，今天特地來看一看，也很驚訝人居然這麼多。」還有住台北市的吳先生，今放假也來參觀，他表示空間的確寬敞多了，但敦北店交通比較容易到，還是喜歡敦北店。

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