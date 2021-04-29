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韓國超夯「氣球康乃馨」、胭脂粉藍玫瑰！7款浪漫花束跟媽媽告白

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

母親節到來，除了準備蛋糕、禮物，也記得送上一束「浪漫花束」擄獲媽媽的心！這裡集結了可愛粉嫩、清新典雅、華麗貴氣等不同風格的7種花束款式，不只康乃馨，還會搭配鬱金香、玫瑰等多樣種類，讓每一位獨特的媽媽收到都能留下難忘回憶。

1.LA FLOR x引花入室 鮮花鬱金香花束

LA FLOR花藝選用粉紅、白等粉嫩色系鬱金香做成花束，簡單幾朵搭配淺淺的牛皮紙包裝，以及細緻的手法妝點，呈現出簡約小清新風格，還帶有濃濃韓式氣息，讓你在台灣也能輕鬆擁有出國度假感。

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

2.flower&house永生康乃馨玫瑰花

花藝品牌flower&house配合母親節推出「肉桂豆沙紅」、「朦朧雲霧粉」兩款限定花束，將常見的康乃馨與多種永生花搭配，深淺不同的花材組合在一起，營造出豐富的層次感，帶給媽媽絕美的視覺饗宴。

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

3.wheresflower 氣質典雅鮮花花束

不想要太過浮誇，可以考慮低調典雅的「氣質花束」。wheresflower選用粉橘色系花朵，打造出簡約質感，淺淺配色給人溫柔沉穩的感覺，媽媽收到一定能感受到滿滿的祝福。

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

4.Flover芙拉花藝 胭脂粉藍玫瑰永生花束

粉紅、紅、白等普通顏色看到都膩了，Flover芙拉花藝就改以稀有的胭脂粉藍玫瑰，搭配充滿生機的尤加利葉，藉由永生花特有的微褪色效果，讓花束呈現出獨一無二的美感，適合送給品味與眾不同的媽媽。

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

5.植感花藝 森林系花束捧花

植感花藝以「森林系花束」為創作主軸，使用不凋玫瑰、葉材與繡球、乾燥花相互搭配，卡其粉色系充滿復古自然氛圍，搭配手染綁帶更替花束增添氣質。

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

6.和花定製所 布朗尼鬱金香花束

和花定製所選用布朗尼鬱金香搭配滿天星，簡單的層次設計就能呈現出極致夢幻，帶有獨有的清新感，媽媽們收到也會激發浪漫少女心。以上商品都能在Pinkoi官網購買。

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

▲母親節花束。（圖／Pinkoi提供）

7.氣球花束

韓國現在很流行送「氣球花束」，把康乃馨與其他花材做成盆栽形式，一起裝進透明的大氣球中，看起來可愛度破表，氣球上還能寫上「母親節快樂」等專屬文字。花朵顏色可以選擇嫩嫩的粉紅、淺紫，或是美艷的大紅色，還有底層附上鈔票的版本，絕對能讓媽媽笑開懷。


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關鍵字：

母親節, 花束, , 禮物

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