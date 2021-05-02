吐司控必備的二款神器！可愛史努比幫你切片　小新露屁屁烤吐司　

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無論是日常用品還是生活家電許多品牌總是能以創意包裝不停的推出一連串既高顏值又實用的設計，幫大家從客廳到臥室甚至到廚房都徹底裝飾一遍，各個設計巧思都非常可愛也令人敬佩。

＃史努比吐司切片器

史努比又要來火燒錢包了，日本品牌SKATER推出這款史努比造型的吐司切片器肯定讓人沒有辦法抗拒，不管是麵包愛好者還是吐司愛好者這款切片器都能輕鬆幫你搞定，簡約的設計搭配經典史努比圖樣實在是好看又好用，有了它再也不必煩惱一次買太大條吐司該怎麼辦，切下去就對了；此款還有Miffy款，純白設計加招牌表情，同樣是粉絲必收。

▲史努比吐司切片器可愛又實用，還有Miffy款。（圖／翻攝自paypaymall.jp）

＃蠟筆小新露屁屁吐司機



幾乎每個家庭都有的烤吐司機簡直是媽媽們的必備神器，有了它準備孩子們的早餐再也不是問題，這款由《蠟筆小新》推出的露屁屁造型烤吐司機一上市馬上於網上引起熱議，以大家童年回憶裡小新最喜歡做的搞笑動作為靈感設計而成，不知道這台吐司機被媽媽看到會不會挨揍。

▲目前此烤吐司機僅於港澳地區的7-ELEVEN開放預購，台灣的朋友們若有興趣只好先等等看了。（圖／翻攝自小紅書＠JD）

＃萊恩鬆餅機

來自韓國的超人氣卡通明星KakaoFriends又來燒大家錢包了，這此與日本家電品牌RECOLTE攜手推出這款超Q萌的萊恩鬆餅機，超高顏值的外型設計讓人光看就食慾大發，以萊恩的經典代表色黃色為主題並搭配各種萊恩的大頭圖樣且這款鬆餅機小巧可愛非常迷你、輕巧；操作上只需要簡單地將鬆餅糊倒入再耐心等待幾分鐘，就可以得到香噴噴的療癒系鬆餅，最讓人無法抗拒的就是鬆餅還自帶萊恩圖案、可愛指數破表。

▲Q萌的迷你萊恩鬆餅機操作簡單，輕鬆完成療癒系鬆餅。（圖／翻攝自store.kakaofriends.com）

＃人臉液體電蚊香

夏天將近惱人的蚊子大軍又要出沒了，半夜一直有蚊子在耳邊嗡嗡嗡實在會讓人抓狂，因此是時候把塵封已久的電蚊香拿出來了，日本品牌興家安速近期推出的廣告「人臉液體電蚊香」以擬人化的手法將液體蚊香設計成人臉的模樣，搭配滑稽配音實在是非常引人發笑，網友也紛紛笑說「這麼獵奇的表情肯定會讓蚊子也不敢靠近」也有網友好奇「真的長這樣嗎？」其實這是該品牌根據過去那顆「會說話的橘子」為靈感設計出的廣告呈現方式而已，但不得不說確實非常吸睛且令人印象深刻。

▲人臉液體電蚊香，獵奇的外型無法想像。（圖／翻攝自otakei.otakuma.net）

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