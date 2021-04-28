【廣編】屈臣氏獨家首賣！DR.WU絕對美肌全方位寵愛組　限時最低5折起

▲醫美保養品牌DR.WU首度與屈臣氏獨家推出「絕對美肌全方位寵愛組」。

圖、文／DR.WU提供

母親節即將來臨，醫美保養品牌DR.WU首度與屈臣氏獨家推出「絕對美肌全方位寵愛組」，外觀以康乃馨的插畫線條，呈現母親節的溫馨與呵護之情，全台限量價$2699！內含DR.WU超逆齡系列三大明星品－超逆齡緊緻精華露、超逆齡多肽抗皺安瓶以及長年美妝排行No.1的角鯊潤澤修復精華！DR.WU建議先輕拍超逆齡精華露，層層喚醒肌膚，強化保養吸收力！接著搭配萃取自法國莊園的角鯊潤澤修復精華，最後搭配擁有10%最高濃度與10重超能胜肽的超逆齡多肽抗皺安瓶，讓媽咪重拾年輕自信。

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