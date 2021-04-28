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【廣編】屈臣氏獨家首賣！DR.WU絕對美肌全方位寵愛組　限時最低5折起

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▲▼母親節,DR.WU,保養,屈臣氏。（圖／DR.WU提供）

▲醫美保養品牌DR.WU首度與屈臣氏獨家推出「絕對美肌全方位寵愛組」。

圖、文／DR.WU提供

母親節即將來臨，醫美保養品牌DR.WU首度與屈臣氏獨家推出「絕對美肌全方位寵愛組」，外觀以康乃馨的插畫線條，呈現母親節的溫馨與呵護之情，全台限量價$2699！內含DR.WU超逆齡系列三大明星品－超逆齡緊緻精華露、超逆齡多肽抗皺安瓶以及長年美妝排行No.1的角鯊潤澤修復精華！DR.WU建議先輕拍超逆齡精華露，層層喚醒肌膚，強化保養吸收力！接著搭配萃取自法國莊園的角鯊潤澤修復精華，最後搭配擁有10%最高濃度與10重超能胜肽的超逆齡多肽抗皺安瓶，讓媽咪重拾年輕自信。

夏日即將到來，乾肌與敏感肌的消費者，常常陷入想要清爽保養，又怕保濕不夠長效的兩難！DR.WU推出「玻尿酸保濕精華乳雙入組」，內有被網友暱稱「國民乳液」的玻尿酸保濕精華乳2瓶，絕對必收價$999！搭配獨家專利「智慧型肌因活水科技」，選用日德法三國專利玻尿酸，補水、保水、活水、鎖水一次完成，打造安瓶級長效保濕力！

夏日氣溫與皮脂分泌量持續飆升，對於油性肌的消費者，肥厚角質、粗大毛孔、黑白頭粉刺、痘痘及痘印等問題接踵而來！「經典保濕煥膚療程組」內含有杏仁酸亮白煥膚精華18%與玻尿酸保濕精華乳，煥然一新價$999！清潔後使用杏仁酸亮白煥膚精華18%，促進角質代謝與更新，後續搭配玻尿酸保濕精華乳，長效瑣水保濕，打造無瑕夏日美肌。

關鍵字：

母親節, DR.WU, 保養, 屈臣氏

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