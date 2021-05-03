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來當夏日小仙女！《小美人魚》貝殼包、米飛兔大頭包背起來

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編輯／ChiNg

誰說看卡通是小孩的專利，卡通的愛好者年齡範圍甚廣，不管大人還是小孩肯定都有自己心目中的喜好角色，而許多品牌亦時常與各種卡通明星聯名推出各式各樣的誘人商品，把粉絲們的荷包燒得精光，下面介紹四款卡通系列聯名包保證深得你心。

＃《小美人魚》愛麗兒貝殼包

深受許多人喜愛的迪士尼經典電影《小美人魚》近期因真人版電影選角而再度引起話題，日本品牌COUTURE BROOCH便趁熱潮推出聯名系列Little Mermaid打造一系列聯名服飾以及單品，而其中最引人注目的絕對是這兩款包，分別為仙女系代表的超美貝殼包以及療癒Q萌的小比目魚造型包。

▲▼小美人魚聯名包。（圖／翻攝自image.itmedia.co.jp）

▲小美人魚聯名服飾。（圖／翻攝自image.itmedia.co.jp，下同）

前者以編織的方式製作而成非常適合夏季拎著出門，貝殼型的輪廓設計更適合帶去沙灘一起享受陽光沙灘比基尼；後者則是由愛麗兒的好朋友小比目魚做成的可愛小包，小小一個容量卻很足夠，讓人非常猶豫究竟該買哪一款。

▲▼小美人魚聯名包。（圖／翻攝自image.itmedia.co.jp）

▲▼小美人魚聯名包。（圖／翻攝自image.itmedia.co.jp）

＃米飛兔包款

人見人愛的米飛兔簡直是療癒系代表，每次出場都給人一種溫馨的感覺，日本品牌Maison de FLEUR時常與各種卡通人物聯名，此次便是攜手與米飛兔合作打造系列包款，無論是零錢包、手袋抑或是束口包通通皆以米飛兔的呆萌大頭為靈感，全系列設計感簡約卻不失經典，每一款都讓人非常懷念兒時那些米飛兔陪伴我們的時光，喜歡的人千萬不要錯過趕緊手刀下單吧。

▲▼米飛兔聯名包。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲米飛兔大頭絨毛包。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

＃《名偵探柯南》聯名包

家喻戶曉的動漫《名偵探柯南》也來參一咖，因應電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》上映與日本人氣品牌Samantha Thavasa合作推出聯名款飾品以及包款，以柯南的經典代表色藍色為底色設計出一系列各式各樣的包款，無論是長夾、托特包亦或是包包上的裝飾配件應有盡有，不僅商品本身像極了柯南就連外包裝也不馬虎，以電影中的人物專屬圖騰為主視覺並搭配富有質感的金色外邊，此系列無論是送人還是自己拿來使用都非常適合。

▲▼柯南聯名包。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲▼柯南聯名包。（圖／翻攝自fashion-press.net）

＃史努比＆小熊維尼保冷袋

春夏絕對是最適合踏青野餐的季節，在一片綠意盎然上享受美食肯定是人生一大幸福，平時若有訂閱雜誌的人便會知道雜誌經常不時的附上各種精美好禮，如彩妝單品或是購物袋、小錢包等給人許多驚喜，而若購買日本雜誌《steady》便可得到兩件小熊維尼保冷袋不管要帶去野餐或是提去上學都非常便利。

▲▼買雜誌隨書附贈史努比＆小熊維尼保冷袋。（圖／翻攝自博客來）

▲小熊維尼保冷袋。（圖／翻攝自博客來，下同）

而若購買雜誌《mini》的話本期將會隨書贈送史努比保冷袋以及飲料提袋，現今如此講究環保的時代裡人手一個環保飲料提袋是基本的，而此次與花生漫畫攜手打造的史努比主題飲料提袋精緻也很實用，加上保冷袋採以神秘的酷炫黑將經典以時尚的味道呈現。

▲▼買雜誌隨書附贈史努比＆小熊維尼保冷袋。（圖／翻攝自博客來）

關鍵字：

小美人魚, 愛麗兒, 柯南, 米飛兔, 史努比, 小熊維尼

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