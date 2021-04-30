蓋兒加朵身材好到炸！公開保養減肥菜單　微波爐也是護膚好幫手

文／柯夢波丹 圖／Getty Images

電影《神力女超人》Wonder Woman上映後，女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）的人氣直線飆升，她絕對是好萊塢出了名的火辣女神，這次帶著全新續集《神力女超人1984》重磅回歸，身材好到炸！穿著全新戰甲的神力女超人看起來更火辣勇猛，好身材更是大大升級！快來看蓋兒加朵公開減肥健身菜單～

《神力女超人》蓋兒加朵Gal Gadot極美臉蛋加上姣好身材，難怪成為不少男人心目中的新一代女神，究竟蓋兒加朵在日常生活中是如何保養身材和肌膚的？快點繼續往下看！

好身材靠運動



蓋兒加朵的母親是體操教練，她從小就接觸不同類型的運動，也當過十幾年舞蹈員，現在她盡量一星期做三次運動，最少一小時TRX、皮拉提斯或游泳，空閒時她就喜歡玩水上直立板Stand Up Paddle。

攝取蔬菜蛋白質

儘管現在已是兩個孩子的媽，蓋兒加朵依舊有著超不科學的身材，她主要吃綠色蔬菜、瘦肉蛋白質，同時還要多喝水平衡體內的食物攝取，她曾經說過：「妳吃了什麼身材就會變成什麼樣。所以飲食對好身材真的非常重要。」

海鹽泡澡促循環

最辣的女超人非她莫屬！除了刻苦的訓練，也要讓身體達到適度的放鬆，用海鹽泡澡是蓋兒加朵非常喜歡的一種放鬆的方式，不僅能促進身體內部循環還可以排毒消水腫。

女神瘋狂訓練菜單

武術是古老的搏擊運動，當然超耗體力！很多藝人都是通過武術來提升身體的協調度、活躍度，蓋兒加朵的完美身材線條也是透過每天2小時武術鍛鍊出來！除了波比跳、熊爬、划船機等基本項目，還有許多進階版的馬術訓練，基本上她全身都超結實沒有一點贅肉。

保濕最重要

因為經常搭飛機讓肌膚變得容易缺水，蓋兒加朵最注重保濕，她平日會喝大量清水為身體補充水分，上了妝的時候如果覺得肌膚太乾，會噴上礦泉水噴霧，為臉部肌膚補水同時定妝。

卸妝要做足

平日蓋兒加朵工作時經常化濃妝，私底下的她則喜愛淡妝，不過老實說天生美人胚子的她，其實化不化妝都還是美的讓人無法移開目光呀．

至於護膚方面睡前她一定會把妝容卸乾淨，日常一定會塗上防曬保護好肌膚，防曬絕對是保養中最重要的步驟，防曬做好，肌膚狀況就會好！

微波爐也是保養好幫手

蓋兒加朵有一個獨門護膚方法，用卸妝油卸妝時將濕毛巾放在微波爐中等待1分鐘，再將熱毛巾敷在臉上並抹走彩妝，她也會隨心情在毛巾上加入不同的精油，讓卸妝變成她最享受的護膚時間。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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