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孫芸芸穿11萬元DIOR睡衣海邊吹風！邪惡「深Ｖ視角」　網呼：身材太過分

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▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸DIOR睡衣展露惹火身材引人注目。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

記者王蓁蓁 / 台北報導

名媛孫芸芸連番在IG上曬出美照，近日更直接將一套要價近12萬元的DIOR睡衣穿去海邊吹風，讓網友們直呼：「膽子真大」、「替你心疼」，畫面中孫芸芸綁起上衣的衣角，露出性感蠻腰耍辣，胸前若隱若現的V字更是惹人注目，引來粉絲狂讚：「42歲這身材太過分」、「根本少女」！

▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸大露美背帶貨GUCCI「珍奶色」馬銜鍊包。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

隨著天氣逐漸回暖，孫芸芸前幾天才Po出一組惹火的露背照，帶貨GUCCI最新推出的「珍奶色」馬銜鍊包，削肩的洋裝一路從側邊挖空到後背，驗證了孫芸芸經得起考驗的好身材，帶貨力超狂的她，想必又即將迎來下一顆爆款「芸芸同款」包。

▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸將DIOR睡衣上半身綁起露出性感蠻腰耍辣。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

孫芸芸頻頻走出戶外擺拍，只見她一身寬鬆的DIOR睡衣率性優雅，上半身V領的設計讓她纖瘦鎖骨與好身材一覽無遺，她聰明綁起襯衫讓整體比例更好，順勢小露性感展現傲人的螞蟻腰，另外，未免睡衣穿搭過於隨興慵懶，孫芸芸也戴上了夏天必備的編織草帽，點綴穿搭豐富造型之餘也能順便遮陽，時尚品味有目共睹。

▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲DIOR CHEZ MOI 外套，NT$61,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲DIOR CHEZ MOI 長褲，NT$54,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

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關鍵字：

孫芸芸, DIOR, GUCCI

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