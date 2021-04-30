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Rosé、小賈老婆「衩到骨盆」短褲對決！她「大開腿」性感更勝一籌　

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）近日登上韓版《W》雜誌，一系列黑白風格大片中，其中一套斜高衩的短褲裝，被發現與賈斯汀比伯（Justin Beiber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）撞衫，原來海莉在最近拍攝的雜誌畫報上也不約而同選到同款，「大開腿」姿勢性感更勝一籌，不過兩人早已不是第一次撞衫，面對超模海莉，Rosé絲毫沒在輸，堪比超模的身材一次次化解撞衫危機。

Rosé出鏡本期的韓版《W》雜誌，穿上多套SAINT LAURENT 2021春夏系列服裝，並以黑白風格抽色呈現，大片中就屬這套西裝造型搭配激短的蕾絲短褲最吸睛，側邊幾乎要衩到骨盆的高度，雖然有穿上安全褲，依然完整展露Rosé一雙傲人長腿。

而海莉比伯本身就是模特兒出身，駕馭起SAINT LAURENT強調女人身體線條的性感服裝，更是毫無顧忌，近期登上韓版《GQ》，也湊巧穿上了與Rosé同款褲裝，只見她直接「大開腿」演繹這件比安全褲還短的蕾絲短褲，大膽性感更勝一籌。

不過Rosé與海莉比伯身為品牌的兩大代言人，互相撞衫早已不止一、兩次，近期的雜誌畫報造型就重疊不少，先前Rosé登上澳版《VOGUE》封面時所穿著的黑色平肩套裝，海莉也曾穿上，雖然與身為超模的海莉撞衫，Rosé卻一點也沒輸，將近170公分的高挑身材，加上毫無贅肉的體態、比例極佳的一雙大長腿，完全可以媲美超模。

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關鍵字：

Rose, Rosé, Hailey Beiber, 海莉, 小賈斯汀, 撞衫, Saint Laurent

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