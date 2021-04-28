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Lisa還排不進去？6位「最美肩線女偶像」　只穿背心性感身材全都露　

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@twicetagram

韓國很多女偶像都有人人稱羨的直角肩加天鵝頸，當穿上露肩、平口之類的服裝時，秀出垂直的肩線以及鎖骨線條，會自然流露出性感魅力，看起來充滿女人味。韓國媒體Dispatch就選出了6位有著「最美肩線的女偶像」，快來看看有哪些人吧！

▲最美肩線偶像。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

BLACKPINK的Jennie是有直角肩的代表人物，經常可以看到她穿背心、平口版型上衣，不寬不窄的肩膀看起來接近90度，垂直線條讓所有衣服穿在她身上都時尚好看，另一位成員Lisa的肩線同樣厲害，但很可惜沒有被選入榜。從偶像轉為演員的秀智，肩線也很漂亮，當她穿著削肩洋裝時，肩膀、鎖骨線條非常誘人。

BLACKPINK　Jennie

秀智

女團ITZY人氣不斷攀升，裡面成員的美貌也引起討論，其中Lia和Yuna都有著完美肩線。團體風格又甜又辣，許多舞台裝都能讓兩人露出香肩、小秀性感，其中只露出一邊的單肩款式更有特色。

ITZY　Lia

ITZY　Yuna

Twice成員子瑜的肩膀形狀也很好看，穿無袖、細肩帶上衣時，把頭髮撥開、露出肩線，會感受到甜美之中流露出性感，連女孩看了都忍不住心動。MOMOLAND的Nancy除了混血精緻臉孔受到關注，肩線也讓人羨慕，側身站著就能看出筆直的肩頸、手部線條，回眸一看超撩人。

Twice　子瑜

MOMOLAND　Nancy

►Rose、金世正「壞甜風」女生都愛！　巧穿同牌背心露香肩電翻了

►Lisa中空裝穿3次「撞衫自己」，網笑：有洗嗎？川字肌＋直角肩超撩人

關鍵字：

肩膀, 肩線, 直角肩, 偶像, 韓星, jennie, 秀智, 子瑜

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