四雙「平價版」馬汀鞋不買捶心肝！顯高顯瘦、永不過時通通2千有找

編輯／ChiNg

超百搭的馬汀鞋是許多人的穿搭首選，無論想要呈現什麼風格馬汀鞋總是能幫大家駕馭，甚至偶爾還能營造出一些不同於以往的韻味，然而對多數人而言馬汀鞋的價位仍顯略高，因此小編特搜四雙平價靴款可以代替「馬汀鞋」，幫你省荷包的同時依然能保持美麗。

＃GraceGift：復古牛皮拉鍊馬汀靴

平價品牌GraceGift總以十分親民的價格吸引大家的目光，無論是鞋子還是各種配件都讓人驚呼CP值實在太高，而其中這雙「復古牛皮拉鍊馬汀靴」更是大受歡迎，與Dr.Martens一樣以經典黃線為車線以鮮明的顏色與酷炫的黑色鞋身作對比顯得格外活潑可愛，且鞋底採用加厚版的乳膠墊心幫小隻女們打造完美比例，整雙鞋2000元有找簡直是太欠買。

▲GraceGift推出2000元有找的平價版馬汀鞋。（圖／翻攝自gracegift.com.tw）

＃Pull＆Bear：Chunky Sole Ankle Boots

品牌Pull＆Bear同樣主打平價的高CP值馬汀靴無論是踝靴、高筒靴通通都有，而其中這雙Chunky Sole Ankle Boots光看就知道超厚底設計絕對是大家的最愛，穿上彷彿長高5公分一秒得到逆天長腿的完美比例，且Pull＆Bear所推出的靴款具有多種風格，不管是年輕還是成熟的應有盡有，且同樣2000元有找即可入手，不買真的會捶心啊。

▲Pull＆Bear所推出的平價版馬汀鞋同樣2000元有找。（圖／翻攝自pullandbear.com）

＃韓版方頭馬甲厚底長靴

不得不說腿長就是任性，長腿的人就是可以完美駕馭長筒靴，加上帥氣的穿搭氣勢就贏一半，女鞋購物網FMshoes這雙韓版厚底長靴未免也太殺，採以綁帶的時尚馬甲外型穿上之後既顯瘦又包腿幫身材大加分，而厚底設計肯定能輕鬆打造模特兒等級身材同時又時尚感十足，如此厲害的穿搭神器竟然仍是兩張小朋友有找，非常划算。

▲超修身馬甲高筒靴仍然定價不到兩千元，非常划算。（圖／翻攝自fmshoes.com.tw）

＃D＋AF：超輕量切爾西鋸齒靴

台灣女鞋品牌D＋AF所推出的各種鞋款每一雙都非常有特色且具創意，把每一位女孩打造為個性的模樣因此大受歡迎，而其中這款鋸齒靴更是大獲好評，簡約的時尚黑鞋面完全就是自信的展現，加上於厚底做了些許變化設計為鋸齒狀使得整體時尚感大增，最加分的是即便是厚底穿起來卻超級輕，因此不必擔心過於笨重帶來的不便。

▲時尚感爆棚的鋸齒靴只要一千出頭便可入手。（圖／翻攝自daf-shoes.com）

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