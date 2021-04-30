fb ig video ETtoday search mobile

日本兩大潮流神人聯手！新配色曝光　年度鞋王候選再加一

>

今年由日本新銳設計師-阿部千登勢主理的 sacai x Nike 聯名動作不斷，光是先前釋出已久的多款全新 VaporWaffle 配色就讓粉絲們興奮不已，而後面與日本潮流巨頭藤原浩合作的聯名計畫，也於球鞋圈中造成轟動，目前 sacai 可說是全球鞋心中屬一屬二的人氣品牌。今番，阿部千登勢又將攜手另一神人，準備推出超重磅鞋款啦~

▲NIKE聯名。（圖／COOLSTYLE提供）

其實早在之前就有消息傳出 Undercover 與 sacai 還有 Nike 準備以 LDWaffle 鞋型，打造獨特的三方合作球鞋，這款注入兩大聞名全球設計師靈魂的 Undercover x sacai x Nike LDWaffle，終於在今天曝光了實鞋諜照。從照片中我們可以看到率先公布的黑黃配色，整體維持 LDWaffle 的輪廓外型，運用代表高橋盾的象徵性色系，結合 sacai 拿手的解構設計，再次提升一個層次，而後跟疑似還會寫有 Undercover x sacai 的字樣，凸顯聯名關係，勢必又會成為震撼鞋圈的另一大作。

目前 Undercover x sacai x Nike LDWaffle 尚未釋出販售訊息，據悉一共會有三款配色，售價為 $160 元美金，請有興趣的朋友務必繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

延伸閱讀

Dunk 大軍多色來襲！2021 四月、五月份「爆款」球鞋販售清單，換季就是噴錢的季節！

貧窮限制你我的想像…肯爺在葛萊美獎實著的 Nike Air Yeezy 1 樣品正式拍賣售出，競標金額高達百萬美金！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, 球鞋, sacai, nike, Undercover

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

春夏髮型必學「髮飾」運用技巧　5款超簡單，多加一步驟就變時髦精

春夏髮型必學「髮飾」運用技巧　5款超簡單，多加一步驟就變時髦精

「百褶裙」穿對減齡成少女！5種風格範本又甜又辣　配針織衫約會必勝

「百褶裙」穿對減齡成少女！5種風格範本又甜又辣　配針織衫約會必勝

洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重 巨萌「貓咪起司蛋糕」試吃心得！綿密口感＋可愛外型　別管減肥了 網揭「容易被劈腿男生」5大共同點　愛睡覺、懶得發訊息都中槍 蓋兒加朵身材好到炸！公開保養減肥菜單　微波爐也是護膚好幫手 IKEA內湖鯊鯊包單天狂賣千個　官方急宣布「一人限買2隻」 台灣製除濕機下殺3480元！買了還能退稅500元　1級節能開整天也不怕 IKEA內湖店開幕近千人排隊　餐廳不到半小時爆滿「狂搶20隻鯊鯊包」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面