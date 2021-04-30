日本兩大潮流神人聯手！新配色曝光　年度鞋王候選再加一

今年由日本新銳設計師-阿部千登勢主理的 sacai x Nike 聯名動作不斷，光是先前釋出已久的多款全新 VaporWaffle 配色就讓粉絲們興奮不已，而後面與日本潮流巨頭藤原浩合作的聯名計畫，也於球鞋圈中造成轟動，目前 sacai 可說是全球鞋心中屬一屬二的人氣品牌。今番，阿部千登勢又將攜手另一神人，準備推出超重磅鞋款啦~

其實早在之前就有消息傳出 Undercover 與 sacai 還有 Nike 準備以 LDWaffle 鞋型，打造獨特的三方合作球鞋，這款注入兩大聞名全球設計師靈魂的 Undercover x sacai x Nike LDWaffle，終於在今天曝光了實鞋諜照。從照片中我們可以看到率先公布的黑黃配色，整體維持 LDWaffle 的輪廓外型，運用代表高橋盾的象徵性色系，結合 sacai 拿手的解構設計，再次提升一個層次，而後跟疑似還會寫有 Undercover x sacai 的字樣，凸顯聯名關係，勢必又會成為震撼鞋圈的另一大作。

目前 Undercover x sacai x Nike LDWaffle 尚未釋出販售訊息，據悉一共會有三款配色，售價為 $160 元美金，請有興趣的朋友務必繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

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