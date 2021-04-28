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腳飄鹹魚味好尷尬！網揭「5個方法」消除腳臭，帆布鞋原來是救星

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▲▼網揭「5個方法」消除惱人腳臭 。（圖／Unsplash）

▲下雨潮濕天氣再加上出汗，腳臭機率增高。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

天氣潮濕多雨，若是雙腳容易出汗，尷尬的腳臭可能會找上門。根據研究指出，腳臭多半來自於足部出汗，足部汗腺本來就比其他部位多，若是腳汗又混和肌膚上的細菌時，便會產生惱人異味，以下5個方式幫助解決腳臭，趕快學起來！

▲▼網揭「5個方法」消除惱人腳臭 。（圖／Unsplash）

#養成回家清潔雙腳習慣

若有想要擺脫腳臭，建議回家脫下鞋襪之後，將雙腳徹底洗一遍，利用泡沫清潔腳底，連腳趾縫都不能放過。

#讓雙腳透氣

若你是上班族的話，建議可以在辦公時脫下鞋換上拖鞋，讓雙腳透氣一下，若是在潮濕悶天氣，建議穿襪前可在腳底抹上爽身粉，使雙腳保持乾爽。

▲▼網揭「5個方法」消除惱人腳臭 。（圖／Unsplash）

#選擇能吸濕排汗的厚襪子

坊間不少標榜能除腳臭的襪子，多半都是棉質的吸濕厚襪，吸濕功能能使汗水不容易停留在肌膚上。
打破厚襪子會悶熱的迷思，其實挑對材質和厚度，它比一般的薄襪更透氣吸汗，若平常有腳臭困擾，不妨從換襪子做起。

#穿鞋子一定要穿襪

很多人會腳臭問題是出在穿鞋不穿襪，以為這樣能讓雙腳透氣，殊不知腳部汗水滲入鞋底，脫下鞋後又沒放在通風處，導致鞋子散發難聞氣味，下次穿上又沾染臭味，整個惡性循環。

▲▼網揭「5個方法」消除惱人腳臭 。（圖／Unsplash）

#帆布鞋能預防腳臭

研究指出，帆布鞋能有效預防腳臭，像是不透氣的塑膠鞋和長靴得盡量避免，記得清洗帆布鞋後，務必放在通風處完全曬乾，以免潮濕導致臭味滋生。

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關鍵字：

腳臭, 預防, 方法, 除臭

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