IKEA內湖店餐廳開幕就爆滿！　熱門餐點TOP 3 吃貨快看

▲IKEA內湖店開幕，餐廳不到半小時座位就全滿。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA內湖店4／28浩浩蕩蕩開幕，首批搶進場民眾就有近千人，除了想看走道寬寬的IKEA賣場，餐廳嘗鮮也很重要，開幕不到15分鐘人潮就湧進餐廳，等候點餐的消費者已經排起長龍，細數每個人的餐點推車，至少有9成以上一定會有「熱賣款餐點」，大家都在搶點的TOP 3一定要知道！

▲IKEA內湖店開幕，餐廳是熱門打卡點。（圖／記者黃克翔攝）

TOP 1 芝麻鯊鯊包 售價35元

人氣第一的當然就是IKEA網紅鯊魚造型的「芝麻鯊鯊包」，甜而不膩的內餡搭配鬆軟麵皮，在咬下的瞬間還可聞到芝麻的香味，但口感不是最重要的，造型滿分讓它一上架就被夾不停，精緻的外觀除了魚鰭連魚鰓線條都有，超討喜的怎能不抱（或咬）著它打卡！有人一掃就是20條，擺滿桌面真的是要吃到飽啊！

▲有民眾一出手就是近20個。（圖／記者蔡惠如攝）

TOP 2 瑞典烤肉／雞肉丸 售價120元至160元

第二多人點的還是IKEA當家餐點烤肉丸，超划算的單價，一盤就能吃很飽，自然也是精打細算的民眾最好選擇，不吃肉的消費者還有素肉可選，單盤只要99元，飽肚還能歇歇腿也很不賴。

▲肉丸還是民眾最愛餐點之一，也提供素肉丸口味。（圖／記者湯興漢攝）

TOP 3 24盎司丁骨牛排 售價690元

單價達到近700元的丁骨牛排，因為是內湖店獨家限定，也成為不少客人嚐鮮的選擇，超大澎湃的一盤，許多人都是一家人分食，且因為份量太狂，許多看到其他人點完餐，直接被「實體衝擊」的消費者，也都像被催眠一般直接加點。

▲有許多民眾也直接點24盎司丁骨牛排，看起來氣勢十足。（圖／記者黃克翔攝）

IKEA內湖店地上3層為賣場與倉儲區、地下2層則為停車場，總面積超過2600坪，比敦北店大上一倍，賣場內部除了有寬廣的走廊與購物空間，連餐廳也大上1倍，位置在2樓的餐廳，以鯊鯊為主題，有大片落地窗迎接陽光灑落，天花板上方還掛滿店內的網紅鯊鯊。

▲餐廳以網紅鯊鯊為主題打造。（圖／記者黃克翔攝）

而作為將成為IKEA在台北市唯一的門店，特別以台北居住空間較小的特色進行規劃，用「好收納、小坪數大利用」等主題打造展示空間，還首度設有自助結帳櫃檯，讓購買20項以內少量商品的消費者能快速結帳，等候時間更短。

▲IKEA內湖店提供全台首家的自主結帳台。（圖／記者黃克翔攝）

針對內湖店開幕推出旗下EFTERRADA系列首賣，包括成人與孩童尺寸的T恤、以及印有IKEA經典LOGO款式的浴巾，售價從299元至690元不等，另4／28開幕後還與新莊店、新店店、內湖店首度聯合推出「開幕滿額免運費」優惠，消費家具家飾1.2萬元可享運費5折，消費滿2萬元及整單免運費。

▲開幕限量商品很熱門。（圖／記者湯興漢攝）