Bigi楊佩綺果斷切離Model生涯　勇闖時尚秀導第二人生

「燈光開、音樂下，model 準備~好，出！」model 的自信步伐跟著節奏，成為全場的焦點，當全場屏氣凝神地專注於台上的 model 及服裝，在幕後下這些指令的藏鏡人究竟是誰？

秀導（Show Director），可以說是整個舞台的隱形指揮官，一場服裝秀的呈現，不光只是 model 們自信登台展示服裝，還包含了幕後秀導的工作，而秀導的工作內容還包括訓練、casting，以及品牌的企劃發想，甚至是控制整場秀的流程、進度，舞台燈光、音樂的配合，前置作業繁複多變，需一人身兼多職，讓這位藏鏡人大喊：「在台灣，秀導真不是人幹的！（笑）」

▲（左）剛當 model 時拍攝時報周刊去澎湖出外景卅。攝影師：謝春德拍攝／（右）拍攝 Elle 雜誌 ＠雲南西雙版納。

Model 出身的 Bigi，其實從小立定的志向並非成為一位專業秀導，或許你和 W 編一樣看不出眼前這位身材高挑、留著一頭俐落短髮的女子，竟曾是蘭陽舞蹈團的成員，畢業於台灣藝術大學的舞蹈系，並當過已故藝人─高凌風的伴舞。

『入行的契機，單純只是因為擔心持續跳舞在發展上會受限（沒辦法∼因為我身高太高了，哈哈！）某天突然覺得跟跳舞比起來，走路好像比較簡單，那時候靠著一股衝勁去報名“世界模特兒大賽”，其實主要是為了獎金，第一名有15萬，我覺得我一定會把那15萬抱回家。哈哈，最後得了最佳封面、最佳造型獎。』Bigi 姐露出一抹微笑，對於自己的能力，她的自信展露無疑。

23歲的 Bigi 因此拿到了踏入時尚圈工作的入場卷，加入凱渥模特兒經紀公司，展開舞者兼職 model 的生活。

而早在台灣名模風潮尚未開始盛行前，Bigi 便開啟了 model 主持流行時尚節目的先例，1995年至1999年曾擔任流行節目《大風行》主持人一職。

『在節目收掉後，我心態上有重大的轉變，已經不滿於現況，我覺得人生只有當 model 是不夠的！因為 model 大多是做好自己份內的事，為品牌走走秀。為了靈活自己的腦袋，我想要從 model 轉換跑道成為秀導，但發現這需要具備專業知識，於是在32歲那年毅然決然的離開了模特兒生涯，遠渡重洋到紐約 FIT 設計學院進修三年，選修視覺傳達、燈光等等跟秀場相關的課程，起飛前我下定決心三年回來後，就不會再重返舞台走秀。』

現在的她不僅是凱渥資深秀場導演，亦是一名飽經歷練、深耕產業並且時常提攜後輩的時尚工作者，並且整合了自身經驗於線上學習平台《哇哉上課》，教大家時尚大秀、時尚工作必備的幕後技能與瞭解。

▲2000年 Bigi 參與服裝設計師黃淑琦999.9極度女人服裝發表會，走完這場服裝發表會後，Bigi 便前往紐約進修。

這次 Wazaiii 邀請到 model 出身，現在轉戰秀導，在時尚圈資歷超過20年的 Bigi，來告訴你，秀導真實的一天究竟是什麼樣子？

平常工作日

７：００－９：００

你可能不知道，其實秀導一樣是要坐在辦公室上班的。平日進公司前，我固定早上七點起床，第一件事就是餵愛犬吃早餐、帶牠去散步，也是趁著一天馬不停蹄的行程開始前，活動自己的筋骨，散步結束後，返家睡回籠覺到九點，適時的養精蓄銳也是必須的。

１０：００－１２：００

有時會先進公司處理事情，有時則會和品牌客戶相約在咖啡廳展開整天的馬拉松會議，一天塞滿4∼5個會議也是家常便飯。有邏輯性的溝通是必要的能力，一場秀的成敗其實取決於秀導，這之中包括與品牌客戶的合作方式、秀的呈現概念，若你不能將自己的 idea 完整的表達出來，便無法讓品牌客戶及 model 產生共鳴。為了這樣的會議，其實有很多前置作業我也要自己產出，像是參考了哪些藝術表演，或是有什麼音樂、服裝跟展場的 idea，都得做成完整的視覺報告，呈現給客戶看，如此一來一往，一場秀完成之前開個10次以上的會簡直是 a piece of cake！

時尚圈是個變化快速的產業，從紐約學成歸國，返台轉幕後做秀導，一開始並不是那麼的順利。過了三年大家老早就忘記你是誰了，幕前光環已逝去，況且當時還是以新人秀導之姿再次與大家見面，很多品牌廠商一開始可能不把我看在眼裡，這條路上我也嚐盡了人情冷暖。但我不後悔做這個決定，就讓自己重新開始、從頭學習，一輩子很長，怕的是沒有再開始的勇氣。

１２：０５－１３：３０

一台 Mac 讓我所向無敵。我私心認為秀導必須要會使用 Mac，還要擁有剪輯等功力，我初期為了熟悉 Mac，還特地去上課，甚至是學習剪音樂技巧。

合作的品牌客戶先行離場後，留在咖啡廳繼續品牌企劃發想或修改，方才與客戶討論出的新想法也要再 research 一下。上網查品牌的風格、弄清楚產品資訊，同時把開完會的重點整理成 proposal、提出當次秀的品牌精神及流程，也都是秀導必做的功課，這樣才能夠在下次會議中提出。提交企劃案是一來一往的，有時候提出的企劃案可能會被品牌客戶退件，重新修改一版提交後，品牌客戶比較中意第一版，當你以為萬事具備了，最後突然被告知活動取消，這些都是無可避免的過程。

１３：３０－１４：１０

分秒必爭，一刻也不能閒。品牌企劃發想告一段落後，這時可以短暫休息片刻，終於有時間吃遲來的午餐（也算是提前吃下午茶），為講求方便快速，有時只會買個麵包搭配早已涼掉的咖啡，卻也時常因為這樣鬧胃痛（想進入時尚產業的孩子們，包包裡記得一定要常備胃藥）。即便是休息空檔，我會用手機看一些國外網站（常看的有 model.com 和 Vogue Runway）找尋新的靈感，把它變成自己的 idea，再放入適合的品牌企劃裡。

１４：３０－１６：００

回到公司，開始找走秀所需的音樂，以前會去誠品或是唱片行找尋靈感，不過現在網路資訊發達，我可以直接利用 Youtube 滿足我的視覺與聽覺，不再需要奔走各地了。找音樂之餘，還要抽空剪音樂，台灣的秀導真的要是個全能超人，剪輯、remix 都要自己全權處理，畢竟我們就像整場秀的藝術／創意／造型總監，在音樂的第幾個節拍要創造什麼驚喜感，還是自己來掌控比較實在。（要說我們是 DJ 也不為過吧∼哈哈！）

１６：００－１７：３０

從 model 轉戰秀導並不輕鬆，不僅要懂造型、發想各種企劃，還有舞台與音樂的協調性，當然也包含了授課時的教材準備，各個層面都需要面面俱到。每週至少會有一次招集公司的 model 們來集訓，平常我習慣會蒐集一些資料照片，透過這些圖片的輔助，可以讓 model 們更理解我想傳達的肢體語言概念。好在年輕的時候我是個舞者，在肢體開發與身體語言上，我更能精確地指出年輕模特兒們需要加強與學習的地方。

等待 model 們換裝進教室前，我會先在教室準備貼近走秀時的情境音樂，這些都是剪接過的個人收藏 CD（大概有近一百張），音樂在一場秀中，是非常重要的配角，選擇音樂時，需要一邊思考 model 走秀時的心境，同時搭配到品牌的風格。讓 model 們熟悉不同歌曲的「音樂性」，也是上課時的重要環節，畢竟 model 最重要的工作，就是在空間與音樂之間，展演品牌或商品要傳達的意念。

以前在蘭陽舞蹈團的時候，都是跳男生角色，對男生的肢體語言比他人更為熟悉，因此現在授課是先指導男模，最後才會和女模搭配。我很喜歡教課，集訓內容不光只是台步的練習，還包含表情的訓練，以及肢體語言的傳遞方式。相信我，要在一群模特兒中脫穎而出，絕對不光只是靠扎實的台步而已。

模特兒正式上場前，事前的彩排都是在公司的教室進行，只要一個表情、動作細節不到位，就會讓所有人陪你一起重新來過，我需要帶他們經過多次的彩排演出走位，常常是前一天，甚至是當天早上，才有機會到活動現場實際穿上服裝正式彩排。我們這行怕的其實不是沒有機會，而是你不願意敞開心胸大膽的展現自己。就把自己放開吧，什麼挫折都會隨時間過去的，年輕 model 們！

１７：３０－１８：３０

緊接著是殘酷的名模生死鬥大賽。選拔是非常殘忍的，在品牌客戶 casting 模特兒前，會由秀導先挑過一輪，台步走得好當然是基本的，除了現場看本人有沒有成功傳遞出時尚模特兒的態度之外，最重要的是仔細觀察 model 現場的氣勢及個人獨一無二的風格。我堅持每場選拔模特兒都必須親自到場，光靠 model card 其實並不能讓品牌清楚看見你的個人特色。

１９：１０

拖著行李箱，背著厚重的背包，結束一整天緊繃的行程，常有人問我帶這麼多行李幹嘛？要出國啊？其實裡頭只是裝了必備的筆電、大量的授課教材，哈哈，還有我習慣一週至少運動兩次，運動服裝也藏在裡面。工作難免會有需要應酬的時候，但近期開始我把重心放在家庭，通常會盡量推掉應酬。偶爾下班後會私底下去秀場場勘，有時候親自去到現場觀看，腦袋裡會慢慢浮現畫面，激發出我呆坐在電腦前所想不到的靈感。

有導秀的工作日

通常我與 model 們會是所有工作人員中最早抵達活動現場的，假設是晚上開始的秀，我可能早上七點就必須先到場彩排，在後台繼續叮嚀 model 們待會兒的走位。曾經在幕前的經歷也幫助我非常多，像是在導秀的時候，每位秀導的指導風格不一樣，有的秀導會是比較嚴厲、用罵人的方式，提醒 model 要專注在舞台上，因為我曾經也是 Model，能夠站在他們的立場去溝通，讓每位模特兒把握每一次的機會，在伸展台上發光發熱這是我的責任。

秀導像超人般穿梭在整個秀場，緊接著馬上趕去控台對音效、燈光，戴上耳機在控台指揮，吃飯？還是不要先預設有這個時間！時常連坐下喘口氣、喝口水的時間都沒有。等到音效、燈光等設備都確認好後，把握正式演出前的最後機會，model 上台採排，適時的提醒他們要融入音樂與現場的氛圍、姿態要大方。其實台灣現在有大型 T 台的秀已經非常罕見了，所以每次有導秀的 case 我都會很雀躍，即便歷經這麼多年，站上主控台，戴上耳機，心中還是會不由自主的感到悸動。

正式上場前，當後台每位工作人員忙到人仰馬翻，全場奔騰，我需要一一確認 model 們是否都按照順序就定位好，並且檢查他們臉上的妝容、身上的服裝是否完整，各個細節都不容馬虎。等到開場時，我會站在主控台 cue model 出場，在後台大家會手忙腳亂趕場、換衣服，我必須要臨危不亂的發出指令，讓整場秀得以順利進行。出場順序如果記錯了，那可是會讓整場秀大亂的。很多人覺得 model 只要會擺擺 pose，走走路，但其實每一場秀的走位有很多術語，model 的記憶力也非常重要！

看似只需站在控台指揮 model 的秀導工作，並沒有你我想像中的如此輕鬆，不僅是 model 和品牌客戶之間的溝通橋梁，和藝術、設計、燈光、外文能力、數字概念也都有相關，平常更需要多涉略不同領域的知識，唯有擁有這些專業知識，才能夠發想出讓品牌客戶與台下的觀眾都驚艷的 idea。隱身幕後的時尚工作者或許不及幕前的時尚工作者們來的光鮮亮麗，但若沒有他們，舞台上的工作者們如何心無旁鶩的大放異彩呢？

後記

在 W 編心中，原以為秀導會是不苟言笑、有著難以親近的形象，殊不知拍攝當天一大早，只見 Bigi 姐牽著愛犬，在遠處熱情的一邊揮著手打招呼，一邊朝著我們走來，自然而然散發出一股親民的氛圍，在拍攝空檔，還親切地與我們分享她的收藏。實際跟拍一整天下來，在跟拍集訓 model 時，發現她與模特兒之間，就像是亦師亦友的關係，不論資歷，一定記得每位新人的名字、個性，記得他們進步的程度。徹底感受到秀導真的是全能英雄，更不用提那些知識及源源不絕的創意，W 編深感佩服。

關於 Bigi 楊佩綺

凱渥資深秀導。長達12年的專業名模伸展台演出經驗，活躍於台灣時尚舞台上的全方位超級模特兒，並曾經擔任過台灣時尚流行節目「大風行」主持人。17年前毅然決然離開時尚伸展台，前往紐約深造，轉換跑道加入秀場導演的行列至今，把創意在舞台上發揮得淋漓盡致。

◎Photo Via：Wazaiii, Catwalk

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