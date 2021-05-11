說．流行／VALENTINO運動鞋一雙3.6萬！耗10小時、88支金屬針貴得有理

▲VALENTINO以《Mastery Tales》短片系列訴說工藝，主角是鉤織男裝運動鞋。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

誕生於Valentino Collezione Milano 2021年春夏時裝秀的新作「鉤織運動鞋」，搶眼外型吸引眾人目光，品牌更發佈短片公開幕後製作過程，以全新的鉤織編織法，運用88支金屬鉤針、100公尺長的管狀織線、耗時10個小時編結綁帶打造而成，簡直是一件藝術品，跟著《ET FASHION》說流行揭開其中秘密。

▲Valentino Garavani Crochet鉤織男裝運動鞋，在 2021年春夏時裝秀上脫穎而出，NT$36,000。（圖／品牌提供）

品牌此次以《Mastery Tales》短片系列訴說工藝，第一章的主角Valentino Garavani Crochet鉤織男裝運動鞋，在 2021年春夏時裝秀上脫穎而出。鞋款流線造型體現經典與創新，將「編織法」化作更迎合日常的鞋款，鞋面最鮮明的亮點就屬以管狀繩帶編成，觸感和視覺都是療癒享受，鞋底則印有VLogo Signature標誌，增添辨識度。

▲通過了88支金屬鉤針、100公尺長的管狀織線、耗時10個小時編結綁帶打造 。（圖／品牌提供）

而鉤織運動鞋的誕生，無疑成為品牌最新經典，創意總監Pierpaolo Piccioli將用於高級訂製服上的鉤織編織法首次用於配飾上，神秘樣貌下，其實是通過了88支金屬鉤針、100公尺長的管狀織線、耗時10個小時編結綁帶打造。

▲每雙都獨一無二 。（圖／品牌提供）

更有魅力的元素，在於每雙都獨一無二，帶有不同的手工印記，先以編辮技術於平面上編造繩圈，再在繩圈上耐心鉤織鞋面，後跟的加固部分以手工獨立鉤織，再固定於鞋面上；橡膠鞋底沿邊刺上小孔，讓繩帶貫穿其中，將鞋底與鞋面縫合，鞋頭及後跟以樹脂塗層加固，塑造動感活力的設計效果。雖然一雙要價不菲，約台幣3萬6千元，但看完全手工的製作過程，似乎也貴得合理。

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