「貓咪舉物扭蛋」動物版！獅子、大象一起跳怪舞　扛AirPods也太搭

編輯／Emily 圖／翻攝自chappy-net.com、IG@qualia45、takaratomy-arts.co.jp

日本扭蛋公司Qualia的「貓咪舉物扭蛋」系列受到大家喜愛，不知不覺已經推出了四彈，這次預計於2021年8月登場的最新款，不再是貓咪，而是找來獅子、大象等草原上的野生動物，一起加入邪教行列，它們舉高雙手、扭屁屁的逗趣姿勢，超像在跳不明的部落舞蹈。

新版「動物舉物扭蛋」找來不同的野生動物加入，取代原本的貓咪，讓整群看起來更豐富，排排站整個可愛度破表。這系列分別有獅子、大象、大猩猩、企鵝和喜馬拉雅小貓熊五款，大象、企鵝的表情特別呆萌，原本兇猛的森林之王獅子、強壯的大猩猩也擺出舉物姿勢，看起來莫名搞笑，全部聚在一起就像在進行神秘的部落集會。

回顧一下先前的「貓咪舉物扭蛋」，除了推出許多特殊花色，還有一版是長毛貓和摺耳貓。好想把所有出過的貓公仔，和新的動物系列擺一起，一定能排出更壯觀的陣型。

扭蛋款式持續增加之外，大家也不斷開發新玩法，比起原本的扛筆功能，還有人讓它一手拿一個AirPods，位置放起來也太剛好，根本像量身訂做。

喜歡動物造型扭蛋的話，也可以看看日本扭蛋品牌「熊貓之穴」與日本健康管理品牌TANITA合作，推出的「今天幾公斤？」動物扭蛋。這系列讓動物們站上體重計測量，每一隻都有不同的表情、動作，會讓人聯想到自己量體重的模樣，超級有共鳴，總共有北極熊、河馬、貓熊、喜馬拉雅小貓熊、西施犬和企鵝六種款式。

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