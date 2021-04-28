抱著烏蘇拉、庫伊拉睡覺！HOLA「迪士尼反派系列」又壞又性感

▲HOLA推出迪士尼反派系列，搶貨預備備。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在迪士尼讓人又愛又恨的反派「庫伊拉」電影要上映的前夕，HOLA聽到大女孩們的呼喚，以迪士尼經典反派角色，包括黑魔女梅菲瑟、烏蘇拉、庫伊拉及格琳希爾德皇后為主角，推出13款居家商品，讓對於已經看膩甜美公主風的消費者，有耳目一新的感受。

▲HOLA迪士尼反派系列使用紫色與黑色營造整體氛圍。（圖／記者蔡惠如攝）

迪士尼一向以快樂甜美角色做主打，HOLA反其道而行，推出以反派角色為主題的系列，包括寢具、抱枕、布偶、踏墊、面紙盒、鍋墊、餐具組、無框畫、壁鐘等商品一應俱全，甚至還有壞皇后與烏蘇拉的香氛蠟燭，讓整體居家空間拋開粉紅泡泡，透露出帶點壞卻又性感的氛圍。

▲造型香氛蠟燭，原價1,280元，特價999元。（圖／記者蔡惠如攝）

「迪士尼反派系列」以黑色與紫色營造神秘與時尚氛圍，透過奇趣美感彰顯反派單品與眾不同，以「庫伊拉」的抱枕為例，不見反派的臉孔，只有一個小小的剪影，採取大人味的設計，同時也幫使用者宣告「我懂得壞壞的美感」，聯名新品將於5／6正式登場，單價從299元至5,980元不等。

▲用大人味的設計擺脫童稚氣息。



美國康寧餐具旗下「萌餐具系列」繼史努比、米奇米妮、姆明之後，新推出最近話題熱門的小熊維尼款式，將小熊維尼各式療癒的美好景象與姿勢，其他的角色包括小豬、跳跳虎、屹耳也一起躍入圖面，呈現在白色為基色餐盤上，大片的留白讓使用者能加上自己的想像，或是菜餚來增添姿色。

▲康寧推出新款小熊維尼聯名系列，滿滿療癒感。（圖／品牌提供）