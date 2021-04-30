台灣製除濕機下殺3480元！買了還能退稅500元　1級節能開整天也不怕

文／C編

台灣天氣潮濕，很多小資族更是會在家裡裡面曬衣服，這時除濕機就是必不可少的工具，「Her和她」推出「威技 1級能效 6公升台灣製DC變頻節能清淨除濕機」，原價4980元，特價3480元，還可以退稅500元，等於2980元就可以入手這台除濕機，超級划算又節能。

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▲威技 1級能效 6公升台灣製DC變頻節能清淨除濕機，原價4980元，特價3480元，點我購買。



除濕機不可少，尤其梅雨季接近，不想室內潮濕、物品長霉，真的要除濕才能維持乾燥舒爽，威技推出的節能清淨除濕機，採用DC變頻馬達設計，更加省電，是能源效率第一級，即使開一整天也不用擔心電費爆錶。

▲居家環境很重要，濕氣太重一定不舒服。（圖／pexels）



威技節能清淨除濕機具有乾衣暖房功能，可以強力除濕，內建HEPA濾網，除濕的同時可以去除空氣中的灰塵以及細菌，同時達到空氣淨化的效果，6L的容量，居家小空間也可以輕鬆放得下。

▲環境潮濕，衣物也容易損壞。（圖／pexels）



除濕機最容易壞掉的壓縮機有5年保固，只要除濕到滿水位就會直接停機，強調安全性，採用高效能DC變頻風扇馬達，一級能效，年耗電量65度；另外隨著貨物稅減徵，還能退稅500元，更加划算。

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購物平台「Her和她」推出「威技 1級能效 6公升台灣製DC變頻節能清淨除濕機」，原價4980元、特價3480元，同時還享有免運的優惠，直送到家更方便，全機保固3年，比起很多電器只保固一年，感覺更好更安心，絕對值得入手。