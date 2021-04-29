UNIQLO、GU母親節優惠搶先開跑！夏日必備AIRism、洋裝限時59折起

記者王則絲／台北報導

母親節將至，如果對禮物還沒有想法的話，不妨帶媽媽出門逛街買衣服、你來買單，也是不錯的選擇。日系服裝UNIQLO與GU自4月30日起便搶先開跑優惠活動，UNIQLO限時下殺149元起，夏日必備AIRism系列趁此次入手才是聰明之舉；GU則是囊括超過百款春夏單品最低59折起，話題美妝#4me by GU系列也全部單件折百元！

【UNIQLO】

▲UNIQLO AIRism 棉質BRATOP，NT＄790、AIRism 棉質圓領T恤4/30-5/6，NT＄290。（圖／品牌提供）



UNIQLO於4月30日～5月13日推出「美力女人節」，針對女裝祭出優惠。眼看天氣轉熱，可以趕快趁此機會補貨涼感排汗的AIRism系列單品，包括綾瀨遙示範的BRA TOP、基本款素Ｔ、細肩帶背心都至少省下兩百元。

▲UNIQLO 絲光棉長洋裝 4/30-5/6，NT＄590、絲光棉側開衩長洋裝，NT＄790。（圖／品牌提供）



清涼舒適的洋裝與短褲也納入優惠項目，由今田美櫻示範的素面長洋裝，採用充滿春意氣息的色調，不需多加思考一件就能穿出高級氣質；不論宅在家還是戶外活動都適合的休閒短褲，也有非常多選擇。

▲UNIQLO 棉麻舒適短褲，NT＄590、中腰牛仔短褲 5/7-5/13，NT＄590。（圖／品牌提供）



本次UNIQLO還一併推出滿額禮活動，4／30～5／6 單筆消費滿NT＄2,500，即送AIRism床單單人款；5／7～5／9單筆消費滿NT$2,000，送聯名PAUL & JOE保溫瓶。



▲滿額禮AIRism床單單人款、PAUL & JOE聯名保溫瓶。（圖／品牌提供）



【GU】



GU於4月30日～5月6日推出「Beauty Day美人祭」，特別帶來全新的連身裙企劃，並邀請女星姚愛寗負責演繹；以及引進先前曾為大家介紹過在日本火紅的「BODY LAB」系列，新品包括可吸收液體的防護生理褲、塑型背心、塑型褲⋯⋯。

▲GU 前鈕扣連身迷你裙，NT＄790、牛仔2WAY合身荷葉連身裙，NT＄890。（圖／品牌提供）

▲日本火紅的「BODY LAB」系列正式引進台灣。（圖／品牌提供）

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超過百款春夏精選服裝，通通59折起，包括眾多One Piece洋裝、心機BRA TOP、顯瘦下身單品⋯⋯都有提供優惠。

除此之外，主打平價的「#4me by GU」彩妝支線系列，更在「5／7～5／9」期間首次推出單件商品現折100元的限定方案，讓原本就平易近人的售價，變得更為親民，女孩們沒有不收的道理！

▲「#4me by GU」彩妝支線系列，在「5／7～5／9」期間首次推出單件商品現折100元優惠。（圖／品牌提供）



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