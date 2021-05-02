除了IKEA，你一定也愛ZARA Home！碎花餐具、大理石小物百元即能入手

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝ZARA Home官網

隨著人們對於儀式感的重視，居家空間佈置也逐漸成為展現品味的重點，比起花大錢重新裝潢，或是淘汰家具，其實只要在同樣的環境內加入一些質感小物，也能讓空間改頭換面。

簡約的北歐感是近期時尚潮人們的居家風格首選，除了來自瑞典的家居品牌IKEA之外，西班牙品牌ZARA Home也是極簡控們最愛的口袋名單之一，超多隱藏版質感小物，入手增添居家舒適氛圍外，還能順勢療癒心靈。

大理石蠟燭底座





▲大理石蠟燭底座，NT490。

簡單的六角形白色大理石，搭配同樣幾何線條的復古金色底座，質感模樣立馬擊中少女們的心，除了當作燭台擺設外，也很適合用來放置飾品配件，完全不是小「廢」物。

洗滌、置物二合一容器

▲洗滌、置物二合一容器，NT$790。

很有質感的陶瓷材質，外觀彷彿肥皂般被印上了「WASH for everyday」的可愛字樣，其中一邊用來放置物品，另一邊附有不鏽鋼壓頭，可以自行加入洗手乳或是乳液等等，此系列推出了黑白兩色，價格親民只要790元，讓人好想包色！

玻璃花瓶

▲玻璃花瓶，NT$290。

透明玻璃的花瓶，流暢的線條輪廓帶來了療癒氛圍，扇貝皺褶設計為簡單的花瓶增添了滿滿巧思，隨興插入幾朵花，很適合放在茶几上擺設。

金屬鏡面托盤＆透明玻璃盒

▲金屬鏡面托盤（上圖）、透明玻璃盒（下圖），NT$990。

同樣都是以俐落的幾何玻璃組成，拼接上金屬滾邊，低調奢華的質感瞬間爆棚，可以放置在玄關或是化妝台上，收納鑰匙、飾品、口紅等小物，金屬鏡面托盤底座的鏡子，也會成為女孩匆忙出門時補口紅的最佳小物。

編織籃

▲編織籃充滿悠閒氣息，NT$790。

還在把水果、麵包隨意的擺放在餐桌上嗎？乾操的草編最適合用來存儲食物，異國風格的編織，有種來到海島度假的錯覺，編織籃的開口故意設計得有點不對稱，當然除了食物外，也可以用來收納其他物品。

花藝餐具

▲花藝餐盤，NT$290。

碎花元素的餐具在春夏之際似乎很合時宜，浪漫的玫瑰粉紅，是能瞬間擄獲少女們芳心的配色，餐具內容包含了一般的餐盤、甜品盤、還有湯碗，若是用這組餐具，再普通的餐點都會變好吃吧？

【同場加映】

▲HOLA迪士尼反派系列使用紫色與黑色營造整體氛圍。（圖／記者蔡惠如攝）

家居品牌HOLA攜手迪士尼打造一系列公主與反派聯名居家小物，全系列總共40款聯名新品，有美女與野獸的茶壺太太和小茶杯阿齊、跟餐具，還有迪士尼公主印花抱枕、床套組、毛巾等生活小物，鮮少見到的反派系列更是令人耳目一新，白雪公主中壞皇后的地毯、庫伊拉面紙盒、以及黑魔女的地毯簡直是太酷了，相較於甜美粉嫩的公主系，高冷的深色系配色時髦又有態度。

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