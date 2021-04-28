曾之喬穿深V洋裝教「塑膠袋美唇急救法」！陳庭妮每個包都藏潤唇膏

記者張毓容／台北報導

熱賣十數年，被封為「國民潤唇膏」的Dior癮誘粉漾潤唇膏，今年將成分、色選到包裝全面升級，今日舉辦上市派對特別邀來女星曾之喬、陳庭妮、吳卓源到場分享愛色，男星J.Sheon也擦上首款透明色潤唇膏現身。身為鐵粉的曾之喬分享護唇秘訣時，自曝除了潤唇膏還需要「秘密武器」塑膠袋；而陳庭妮則是笑說，Dior潤唇膏好用到媽媽會從她的包包裡「自動取用」。

▲曾之喬以性感深V洋裝現身。（圖／品牌提供）

以一襲深V收腰洋裝性感現身的曾之喬，自曝自己是愛用了10幾年的資深鐵粉，今天唇上也特別擦上她最愛的經典色選#001嬰兒粉，「這支是『偽素顏』的好幫手，什麼造型都百搭，就算是素顏時擦也很OK。」她更笑說「別小看它（#001）顏色看起來很淡，年輕時抹一層就很美，隨著歲月增長就多抹幾層就好！」

▲她大方分享美唇秘訣，更有一招「塑膠袋急救法」。（圖／記者張毓容攝）



很重視唇部的她也大方分享自己的美唇秘訣，每天護唇產品都擦好擦滿，出門必擦護唇膏，睡前也一定會厚敷護唇膏，而且要塗到超過唇線，讓範圍大一點，可以改善和預防很多女生很怕的唇周暗沈。

若是碰到唇況不好，特別乾燥、唇紋很深的時候，她還有一招妝前急救法，先厚塗一層護唇產品在唇上後，找一個「塑膠袋」剪一小塊壓在唇上貼幾分鐘，「強迫」唇部肌膚吸收保養精華，大多時候都能幫助讓唇部快速恢復狀態。針對為何是用「塑膠袋」？她笑說：「畢竟不是哪裡都找得到保鮮膜。」

▲陳庭妮最愛偏橘色調的唇彩，能讓健康膚色看起來更透亮。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



最近忙拍戲還特別抽空出席的陳庭妮也是鐵粉代表。她表示自己平時私下妝感都很淡，甚至常不化妝就出門，所以挑選唇彩時最重視保濕，顏色還要很自然，因此一用到Dior潤唇膏就立馬愛上，現在更是每個包包裡都會放一支。而她最愛的就是蜜桃橘色#004，「試過這麼多顏色，覺得偏橘色系能讓我的健康膚色增加透亮感。」

陳庭妮也特別分享自己的護唇心得：「一定要定時去角質」，定時把老廢角質去除，後續的保養才能真正進入唇部肌膚深層，更呼籲愛美的女生們「千萬不可以偷懶！」

▲吳卓源自曝是唇彩控，家裡有超過100支唇膏。（圖／品牌提供、翻攝IG@juliawu94）



而被封「鄉民老婆」的R&B小天后吳卓源今天則蕾絲襯衫搭配小短裙露出招牌美腿，自曝家裡有超過上百支唇膏的她最喜歡限量色#025首爾紅，她笑說自己日常都是淡妝，不太畫眼妝，「所以嘴唇一定要有比較鮮豔的顏色！」

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