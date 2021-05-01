精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

文／Squid 圖／小紅書、品牌提供

有些髮型看起來超級難綁，但其實只要慢動作教學，一樣人人都可以學會，小紅書最近就有一款很厲害的綁髮教學，看起來超難的綁髮步驟，實際上只要會把頭髮拉鬆，就超級簡單，一定要學會，然後天天綁。

1.先綁出一個公主頭，並且在底下同時也用橡皮筋綁起來，並且將底下的橡皮筋穿過中間的髮絲。

2.並且將所有的髮絲拉出細絲，展現出自然優雅的感覺，最後把頭髮往上綁住，打造出一個包頭。

3.接著從左邊頭髮拉出一條髮絲，分成兩束，左右旋轉出麻花的質感，並且將髮絲拉出，製造出蓬鬆感，固定在包頭上。

4.在左邊頭髮下面再拉出一條髮絲，按照3的步驟，重新製作一次，並且固定在包頭上，就完成整個髮型。

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