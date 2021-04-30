母親節最晚搶購懶人包！超棒組合快到百貨買起來送媽媽

記者李薇／綜合報導

母親節即將到來，還沒有決定要送什麼嗎？《ET FASHION》盤點5款母親節必備的組合，快趁著母親節還沒到來去百貨公司搶一波，以免晚了就買不到媽媽的禮物囉！

LANCOME 蘭蔻

▲蘭蔻超未來精華組。

被暱稱為「小黑瓶」的超未來基因賦活露，是近年來蘭蔻旗下最暢銷的保養品之一。作為每日保養的首道「前導精華」，被許多網友認證就連每日口罩戴緊緊，都能維持滑蛋肌的無暇好膚況。

ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛

▲雅詩蘭黛美肌水潤分享組。

微分子肌底原生露有「神水」之稱，是許多保養控心中的神物。每日洗完臉後只要簡單「拍打」就能養出透亮美肌；若遇到肌膚不穩定的時刻，也能立即用來濕敷急救；上妝前使用，能讓後續妝容更服貼。

LA MER 海洋拉娜

▲海洋拉娜上妝就是上乳霜底妝組。

身為貴婦級保養品牌海洋拉娜，萬元等級的保養彩妝品，平常絕對捨不得砸錢入手！正值年度犒賞媽媽的大節日，此時獻上，絕對能讓母親大人笑得合不攏嘴。

SHISEIDO 資生堂

▲資生堂超進化底妝組。

超實用組合將底妝所需的彩妝保養通通收齊，且資生堂為日系龍頭品牌，絕對是送禮安全牌，媽媽絕對會喜歡的組合。

LOCCITANE 歐舒丹

▲前導雙天后組。

全球每秒銷售1瓶的明星商品「光萃肌活露」，蘊含馬鬱蘭精萃、千日菊精萃以及包覆著珍貴蠟菊精華油的光微導晶球，一抹滲透直達肌底，全面暢通保養渠道，提升後續保養效果，激發活力光采。

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