全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

文／C編

每次想跟著網友推薦，購買明星保養品，但不知對自己來說是蜜糖還毒藥，而且專櫃保養品價格不低，總不可能全部買一輪試用啊！購物網站「Her和她」出手幫妳解決這個難題了，限時推出「專櫃熱銷明星小物組」（7選1），包含契爾氏（KIEHL'S）、雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）、蘭蔻（LANCOME）的小包裝超級好物，除了能趁此機會用遍明星商品，好攜帶的小包裝，更是旅行必備。現在無論選哪一組，都特價555元，輕輕鬆鬆就能夠買到原價1960元的熱銷明星商品，超級划算。

▼▼點圖最划算▼▼

▲專櫃熱銷明星小物組（以下組合7選1：契爾氏紫鳶青春肌活露40mlx3入、契爾氏金盞花植物精華化妝水40mlx2入、契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜14mlx3入、雅詩蘭黛微分子肌底原生露30mlx3入、蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護精華5mlx4入、契爾氏11kDa超導全能修護露4mlx3入、雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜5mlx6入），原價1960元、特價555元。點我購買。



快來看看這些超級精選的明星保養小物組，有何厲害之處：

1. KIEHL'S 契爾氏 紫鳶青春肌活露 40ml 3入

屬於契爾氏旗下抗老系列，添加玻尿酸、紫鳶花根精萃，一點點就可以幫助肌膚達到抗老化，改善肌膚暗沉、粗糙、失去彈性等現象，讓肌膚更年輕透亮、水潤平滑。

2. KIEHL'S 契爾氏 金盞花植物精華化妝水 40ml 2入

熱銷50年的明星化妝水，溫和不含酒精，敏感肌也適用，萃取自金盞花及多種天然植物精華，可有效修護調理、舒緩肌膚，搞定惱人肌膚問題。

3. KIEHL'S 契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 14ml 3入

熱銷NO.1清粉刺面膜！能深入肌膚，深層清潔並緊緻毛孔，富含珍貴的亞馬遜白泥，白泥面膜有助於淨化肌膚、鼻頭粉刺清除並吸收多餘油脂，改善毛孔粗大，使用後肌膚潔淨又細緻。

4. ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 30ml 3入

運用微分子滲透科技，含獨特微分子精準滲透，全面啟動關鍵保養第一步。一瓶到位，水透亮一拍有感，30年發酵科學，7大美肌精華，保水、透亮、健康一瓶搞定。

5. LANCOME 蘭蔻 絕對完美黃金玫瑰修護精華 5ml 4入

修護精華液的超微小分子 X 高濃度珍稀玫瑰粹取，質地豐盈細緻、 帶來令人讚嘆的柔潤愉悅感。修護精華蘊含高濃度「黃金玫瑰瞬效配方」及珍貴巴巴蘇籽油，精華液接觸肌膚的瞬間能立即釋放活性、 修護肌底，讓肌膚瞬間水嫩、細緻，散發如流金般細緻的透亮光澤。

6. KIEHL'S 契爾氏 11kDa超導全能修護露 4ml 3入

被暱稱「神力小紅瓶」，首創11kDa超導玻尿酸，實驗證實修護精華1滴穿透8層角質層，直達肌底修護保濕。獨家微分子賦活精萃，能快速舒緩、修護肌膚屏障，維持穩定。

7.ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛 年輕肌密無敵霜 5ml 6入

雅詩蘭黛全新「年輕肌密無敵霜」，突破性奇蹟辣木生命精萃能瞬間活化肌膚，激活肌膚年輕力，徹底改善細紋、毛孔、老化等肌膚問題，立現超緊緻、超彈潤的年輕肌膚。

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