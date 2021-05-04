大罐「蘭蔻小黑瓶」7300元→3380元　最強嫩臉精華讓網友瘋狂回購

文／C編

蘭蔻最經典的就是「小黑瓶」超未來肌因賦活露，但100ml原價73000元，價位不低，購物網站「Her和她」推出全新的小黑瓶，100ml大容量特價3380元，比買一送一還划算，相當於1ml才不到34元，每天用不到一杯咖啡的價格，就可以讓肌膚年輕緊緻，真的很值得。

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▲蘭蔻超未來肌因賦活露，100ml大容量，原價7300元、特價3380元，點我購買。



全新小黑瓶也被稱為「未來精華」，提供肌膚最水嫩的呵護，可以打造更透亮、超彈潤的狀態，強大高效修護效果，逆齡輕而易舉，重現年輕活力。

▲秀智也愛用小黑瓶。（圖／LANCOME IG）



不只是厲害的修護功效，全新小黑瓶採用獨家「微生態科技」，開啟肌膚微生態保養，內含獨家7大益生質和活性酵母精粹專利複方，抗老緊緻一次到位，一滴就有3000萬活性粹取，光速修護肌膚，摸得到水嫩、看得見透亮。

盤點網路上的評價，很多人都覺得「未來精華」抹起來超級有感，「小黑瓶超讚，用了隔天臉超嫩」、「真的超級無敵好用，用過就回不去了，瘋狂回購」、「小黑瓶真的是無可取代的精華液」、「超愛小黑瓶」。

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購物網站「Her和她」推出「超未來肌因賦活露」，100ml大容量，原價7300元、特價3380元，直接下殺4.6折，現省3920元，超划算的價格讓人用起來一點都沒有負擔，讓肌膚重現年輕緊緻，輕輕鬆鬆毫不費力。