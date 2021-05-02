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吃巧克力有效是真的！營養師曝能「改善經痛」的6種食物

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▲▼有助改善經痛的6種食物。（圖／翻攝IG）

▲有些食物能幫助改善女生生理期疼痛的不適狀況。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少女生們對月經都抱持著又愛又恨的心情，除了生理期間生活上會有些不便外，有些人甚至會有腹部悶脹、痙攣、疼痛等不適症狀。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了6種能幫助改善經痛不適狀況的食物，有經痛困擾的人快記好，下次跟著吃吃看。

蕭瑋霖指出，經痛可簡單分為原發性經痛和續發性經痛，原發性經痛是因生理期時分泌較多前列腺素，導致子宮收縮造成的疼痛感；續發性經痛則可能是因子宮內膜異位或子宮肌瘤等問題所導致。而以下6種食物能幫助改善「原發性經痛」的不適，

＃薑茶

有研究指出，每天飲用1g薑粉泡的薑茶，有助於減輕經痛。

▲▼有助改善經痛的6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃油性魚

像是鮭魚、鮪魚、鯖魚等油性魚，含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，能幫助緩解發炎症狀。

＃深綠色蔬菜

蔬菜富含膳食纖維及鈣、鎂、鉀等礦物質，且膳食纖維能幫助雌激素排出體外。

▲▼有助改善經痛的6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃優格

優格富含鈣質，能幫助緩解痙攣，溫牛奶也有此作用，另外，益生菌也有助於緩解腹脹的情形。

＃紅色肉類

女性在生理期期間會大量流失鐵，而牛肉、豬肉等紅色肉類富含鐵質，是補充鐵質的好選擇。

▲▼有助改善經痛的6種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃黑巧克力

黑巧克力的含糖量比白巧克力低很多，適量吃能幫助心情保持愉悅，且黑巧克力富含鎂，有助於穩定情緒、穩定肌肉收縮。

營養師最後也提醒，雖然飲食可幫助改善生理期不適症狀，但若經痛狀況嚴重，建議要到醫院檢查，尤其若是因子宮內膜異位或子宮肌瘤等問題導致的「續發性經痛」，更一定要接受治療。

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關鍵字：

生理期, 月經, 大姨媽, MC, 生理痛, 肚子痛, 腹脹, 脹痛, 經痛, 改善, 緩解, 食物, 飲食, 營養師

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