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網揭「容易被劈腿男生」5大共同點　愛睡覺、懶得發訊息都中槍

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▲▼被劈腿男生特徵。（圖／可樂電影）

▲日本電影晝顏就在講述人妻欲求不滿，進而外遇的故事。（圖／可樂電影）

編輯 /Amber

日前明星夫妻「婚內出軌」事件被炒得沸沸揚揚，其實小至戀愛、大到婚姻相處之道都並不簡單，需要兩人相互配合才能繼續走下去，其中一方想提前離開，事出必有因。日本節目《ホンマでっか！？TV》研究發現有些男生特別容易被「劈腿」，原來他們都有以下這5個共通點。

▲▼被劈腿男人特徵。（圖／翻攝自日本節目）

▲（圖／翻攝自《ホンマでっか！？TV》）

日本節目《ホンマでっか！？TV》以出軌為題，研究了100位被出軌的男生，再訪問了100位擁有20年以上婚姻美滿的男生，經過調查後發現曾遭遇被另一半出軌的男人有5大特徵。

#較沒有脾氣

研究發現另一半容易出軌的男人，大多以好脾氣自居，但是自己眼中的好脾氣，並不一定在女生心中就100分，太過於沒有個性，事事以對方為主，會讓另一半覺得你魅力不足。

▲▼被劈腿男生特徵。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

#喜歡睡覺

喜歡宅在家睡覺的男生，會讓另一半覺得行動力弱，或是注意力只放在自己身上，節目中訪問發現，婚姻美滿的男生願意花時間陪家人，而被出軌的男生則喜歡把時間花在獨處或是睡覺，這樣的態度容易讓另一半心灰意冷，想要向外尋求溫暖。

#沒有什麼朋友

很會安排自己，朋友多的男生，在另一半眼中較有魅力，相反若是男生沒有朋友，總是把另一半當成唯一重心，日子久了不只生活乏味，窒息的關係也讓人覺得壓力好大，這時候就會想要尋找其他樂子｛

▲▼被劈腿男生特徵。（圖／Unsplash）

#很少發訊息給另一半

被劈腿的男生，通常很少發訊息給另一半，當女生感到不被關心或需要，就很容易向外發展，女生普遍認為傳訊息是聯繫感情的重要指標。

#早上沒有吻對方

接吻是表達親密的方式，更能維持戀情熱度，研究顯示早上出門前的吻別會比睡前的親吻更能讓對方感受愛意。早上出門前親吻能讓工作時更具能量，使另一半心繫著你，更能拉近彼此的距離。

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關鍵字：

劈腿, 出軌, 原因

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