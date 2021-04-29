凱特靠在威廉王子胸膛上笑開懷　結婚10周年照放閃

▲凱特戴黛安娜王妃傳承的12克拉藍寶石訂婚戒，威廉王子的歐米茄錶也是黛妃送的禮物。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特29日慶祝結婚10周年，兩人在紀念日前夕公開由名人攝影師Chris Floyd執掌拍攝的2張新照，兩人都穿藍色系服裝互相搭配，一張是凱特靠在威廉的胸膛上笑開懷，另一張則是威廉凝望著妻子甜笑，在鏡頭前大方放閃。

▲凱特倚靠在威廉王子身上，洋溢甜蜜笑容。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



凱特在結婚10周年所穿的碎花洋裝，是她2019年出訪巴基斯坦曾穿過的英國品牌Ghost之作，而威廉則以藍襯衫搭配藍毛衣與長褲，以同色系呼應妻子的穿搭，而兩人的配飾也向已故的黛安娜王妃致敬，凱特佩戴黛妃傳承的12克拉橢圓形藍寶石戒指，威廉王子腕上的歐米茄（OMEGA）海馬錶也是母親留給他的禮物。

▲威廉王子與凱特育有2子1女，一家五口是幸福模範。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



結婚10周年的照片中，威廉王子與凱特毫不做作曬恩愛，顯見兩人攜手走過王室10年來的風風雨雨依舊甜蜜蜜，尤其在哈利王子夫婦出走王室，梅根爆料被凱特氣哭等風波後，兩人相互扶持打氣，感情更加堅定。

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