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TWICE Momo大秀中空纖腰！推坑「厚底長腿神器」台灣買得到

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記者鮑璿安 ／綜合報導

南韓女團TWICE成員MOMO甜美形象擄獲粉絲，近期她出鏡雜誌封面，演繹日本運動品牌Onitsuka Tiger （鬼塚虎）單品，一口氣以流線運動套裝露出中空纖腰，更腳踩厚底新鞋款大秀長腿，身材零死角，超強帶貨力讓人立刻想Get同款。

Onitsuka Tiger （鬼塚虎）請到TWICE成員MOMO演繹當季新款，並運用她擅長的舞蹈風格帶出服裝特色，畫面中MOMO綁起清新丸子頭露出精緻臉蛋，先穿著連身背心出鏡，橘藍撞色效果顯得十分活潑，腳踩ACROMOUNT厚底鞋，更加修飾腿部線條。

另也有短版上衣搭配短裙，巧妙的中空細節直接「炫腹」一波，MOMO纖細身材下擺出舞動的姿勢，展現十足女團架勢。此次MOMO一口氣演繹多款新品，讓粉絲見證她的超強帶貨力，連機能運動服上身也完美消化，且多款單品在台灣就能直接入手。

▲MOMO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲MOMO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲長版背心 NT$ 5,880；ACROMOUNT厚底鞋 NT$5,880 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

【看更多熱門鞋款】

New Balance 初夏57/40夢幻虹彩款

▲鞋 。（圖／品牌提供）

▲全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成 。（圖／品牌提供）

全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成，W5740SB以燕麥白麂皮為基底，由鵝黃色的網眼面料搭配天藍色的點綴，帶來初夏的夢幻感受；W5740SA為經典灰階變奏版，以甜美的亮彩橘格紋透氣面料，與實搭的低彩灰做為主調，細節點綴黃藍等繽紛色系，低調又時髦；W5740SD則是本次釋出最搶眼一款，恰到好處的潮流亮彩新色，完美混搭全白色皮革，成為熱門搭配色。

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名

▲鞋 。（圖／品牌提供）

▲夏季推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋 。（圖／品牌提供）

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名作品同樣以手繪鉛筆圖、方格紙紋理和有趣的設計草圖作為特色，夏季所推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋在鞋底佈滿手寫筆記與隨手插畫，創造童趣滿點的特色外型，黑色黏扣帶裝飾上橘色車縫線，低調的吸睛亮點勾勒出時尚線條，鞋側如同便利貼的聯名 LOGO 呼應了手繪草圖的設計主題，多重可愛細節重點讓人愛不釋手。

關鍵字：

Onitsuka Tiger , 鬼塚虎, TWICE, MOMO

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