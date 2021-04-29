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Rosé僅穿「底褲」坐等看秀！SAINT LAURENT掀60年代「銀風」浪潮

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記者王則絲／外電報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé身為SAINT LAURENT代言人，昨晚獲邀觀賞2021冬季女裝線上大秀，只見開演前Rosé一連貼出多張私照，寬鬆衛衣下僅穿著短如「底褲」的小黑褲，火辣坐等看秀。SAINT LAURENT本季以「銀風吹拂」為主軸，並選在極其荒涼的嚴峻環境上演，金屬光澤的面料與滾邊皮草元素，彷彿將時空拉回了60年代。

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲Rosé、Hailey Beiber穿上SAINT LAURENT新裝看秀。（圖／翻攝自IG）

接著Rosé與另一位代言人海莉比伯（Hailey Beiber）皆搶先換上最新服裝看秀，雙雙展露逆天美腿，最後Rosé更直接癱倒在床上以表示看完秀後的震撼之情。

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 2021冬季女裝秀。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT 2021冬季女裝秀將場景設置於壯闊的險峻的冰山、粗礪石地、瀑布、峭壁，對此創意總監Anthony Vaccarello提到是來自這樣的想法：「一個女孩在一個不屬於她的風景中，我知道我就是想要一個寒冷的地方，這展現了大自然的強大，在它之前我們是多麽的渺小，這不是一個會有人來滑雪的地方，但是SAINT LAURENT應該做一件像是夢的事。」

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲金屬光澤Body suit、迷你短裙幾乎貫穿本季。（圖／品牌提供）

本季服裝輕盈休閒、飽和色調的風格與背景的黑白冷冽形成強烈對比，製造出衝突感，金屬光澤感的坦克背心Body suit、迷你短裙，搭配毛呢紋理夾克的造型幾乎貫穿系列，Anthony Vaccarello將短裙、短褲、夾克全都做了短版剪裁，運用他喜愛的單色調包括紫羅蘭色、鈷藍色、金色與黃色⋯⋯並解釋道：「這是60年代的剪裁、80年代的色彩。」

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲除迷你裙外，短褲造型亦佔了高比例。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲皮草滾邊設計彰顯60年代風格。（圖／品牌提供）

同時也從檔案庫中尋找靈感，包括尺寸浮誇的珠寶首飾、流瀉而下的項鍊、服裝上的金屬細節，以及過膝的高跟皮靴，能看見過往的影子。

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲過膝的超長皮靴。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2021冬季女裝。（圖／品牌提供）

▲本季搶眼的珠寶首飾。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Rose, Rosé, Hailey Beiber, 海莉, Saint Laurent, 2021秋冬, 女裝, 銀風吹拂

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