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韓藝瑟、Joy差15歲撞衫！南韓風靡alexanderwang「慵懶上班風」

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記者鮑璿安／台北報導

紐約華裔設計師品牌alexanderwang 2021年春夏系列以「居家上班」為靈感發現，不僅將正式的白襯衫與西裝單品改造，使其更為搶眼，也受到眾多南韓女星們喜愛，掀起一股「慵懶辦公風」，包括Red Velvet成員Joy朴秀英、2NE1成員Sandara Park以及39歲女星韓藝瑟都搶穿一波。

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲alexanderwang 春夏系列將休閒與商務時尚結合，詮釋出居家辦公的模樣 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

alexanderwang 春夏系列將休閒與商務時尚結合，以絲綢、丹寧和萬年不敗的格紋元素為主題打造居家上班風格。韓星Joy朴秀英與韓藝瑟先後在IG PO出美照，巧合相中同件白色不對稱褶飾洋裝，衣著以寬鬆剪裁彰顯率性氣息，加上寬領口與高開衩設計露出傲人線條，穿上就自帶女光環。

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓星Joy朴秀英與韓藝瑟巧合相中同件白色不對稱褶飾洋裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

不同於過往甜美形象，這回Joy直接以撩人姿勢秀出白皙長腿增添火辣氣息，和她相差15歲的韓藝瑟，則是小露側面的腿部線條，尺度拿捏得宜。另外，前韓團2NE1成員Sandara Park則選擇系列中的黑色高腰直筒長褲，對著鏡子帥氣自拍，將輕薄元素與正裝結合，成為再吸睛不過的搭配。

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲前韓團2NE1成員Sandara Park穿上黑色高腰直筒長褲 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

本季更以藍色、粉色兩大亮色系搭配格紋印花，提供從運動休閒套裝、眼罩手環配件到高跟鞋、拖鞋等從頭到腳全系列單品，同樣兼顧實穿性，讓人光是看到就十分降溫。

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼alexanderwang 2021年春夏 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲格紋印花休閒運動裝，粉藍亮色系成為alexanderwang SS21本季一大亮點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

關鍵字：

alexanderwang, 2021, 春夏, 韓藝瑟, Joy

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