費德勒奪冠戰袍、球拍百萬起標助兒童　連毛巾都能買　

▲費德勒穿代言的Uniqlo衣搭勞力士Daytona腕錶，為家鄉瑞士宣傳。（圖／翻攝rogerfederer IG）



記者陳雅韻／台北報導

擁有20座大滿貫、至今仍是最多大滿貫紀錄者的瑞士網壇巨星費德勒（Roger Federer），與國際拍賣行佳士得合作，將於6月23日倫敦舉辦實體拍賣，以及6月23日至7月13日網上專拍，呈獻他職業生涯中最重要的個人紀念品，包括多項他於大滿貫賽事贏得勝利的戰袍與冠軍球拍，所得將支持他的同名基金會，為非洲和瑞士的兒童提供教育資源。

▲擁有20項大滿貫傲人紀錄的費德勒，是網球界的人氣天王。（圖／佳士得提供，以下同）



今年8月8日將迎接40歲生日的費德勒，不僅在球場上表現出色，優質形象也深受品牌青睞，是日本品牌Uniqlo與瑞士名錶勞力士（Rolex）的代言人，他也是瑞士觀光大使，不時分享家鄉的好山好水，瑞市政府甚至考慮將國慶延後一周，與費德勒一同慶生，足見他的超人氣。

▲費德勒於 2009 年在法國網球公開賽中擊敗Robin Söderling奪冠時的球衣和球拍、沾上紅土的球鞋，估價約1,940,000元起。



費德勒除了專注個人事業，也關懷公益，於是決定將網球生涯中重要時刻的私人收藏捐出拍賣，於倫敦登場的實體拍賣將有20件見證他奪下洲網球公開賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽及美國網球公開賽冠軍的拍品，每一件都有他的簽名；而網上專拍則匯聚300件拍品，包括從早期參加雪梨奧運至近期賽事的用品，見證他與納達爾、喬克維奇等頂尖選手的對決，費德勒表明希望加入估價較親民的拍品，因此加入毛巾、帽子、護腕等，約4,000元起標。

▲費德勒於2012年擊敗Andy Murray時所穿的「RF」毛衣和所用的球拍，估價約1,550,000元起。

