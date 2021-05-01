從「吃東西方式」看潛在性格　原來「愛挑食」是最幸福的一群

▲原來從吃東西的方式就能看透個性。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

生活中許多的直覺動作都能反映你真實個性，就連吃東西的方式也是，大口吃和細嚼慢嚥你是哪一派？原來吃東西方式也能透露潛藏性格，日常留意這些細節，能對他人有更深層的認識。

細嚼慢嚥→做事有自己節奏，懂得享受生活

你身邊一定有這種朋友，吃東西速度之慢，大家都完食了，只剩他一個人慢條斯理的慢慢吃。以研究數據來說，吃飯速度慢的人最懂得享受生活，不容易被他人影響，擁有自己的做事節奏。

吃很快→做事有效率，但缺乏耐性

每次吃飯速度總是最快，認為不應該浪費時間在吃東西上面，這群人除了吃飯快，就連做事也超有效率，非常有時間觀念，見不得旁人拖進度，耐性有點不足。

愛嘗試新東西→有創意魅力

有些人總喜歡發掘新餐廳或是新菜色，即便偶爾踩雷也樂此不疲，這樣的人其實充滿創意且喜歡多彩多姿的生活，更是朋友眼中的開心果。

喜歡挑食→安心做自己

有挑食習慣的人，其實是最很幸運的一群人，代表身邊全都是安心的朋友和家人，在他們面前總能安心做自己，不用害怕別人的看法。

大口大口吃→好人緣

看到喜歡的東西都大口大口吃，不在意形象、更不管他人怎麼想，代表是自信又有人緣，爽朗不做作的個性，就是擁有好人緣的原因。

#先切好才吃：邏輯力強

總習慣把食物切好或是喜歡分類再吃的人，從心理學角度看來，執行力和邏輯力都很強，工作上面也很有條理或計畫，多半表現都很傑出。

