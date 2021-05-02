奧斯塔羅12星座一周運勢0503-0509　摩羯賺到意外之財、水瓶感情變有趣

20210503-0509奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

TOP2：水瓶座愛情運最旺！開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中備感尊重許多，連帶提升兩人愛情的親密程度。

TOP3：巨蟹座金錢運最旺！正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多。

本周需注意星座



1.雙子座事業運需要留意：做起事顯得不是這麼的順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多加嘗試其他的方法，可別讓自己在同樣的狀況裡停頓太久喔。

2.射手座愛情運需要留意：奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的喔！。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，但要留意物質慾望導致金錢支出。

牡羊座



整體運勢★★★★

下周牡羊座朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★

雙方挺享受在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，對於情感未來規劃清晰許多。

事業運勢★★★

事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，但要留意物質慾望導致金錢支出唷。

金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友感到些許的無力，奧斯提醒這樣的狀況是短暫的，所以下周在處理事情或想法時著重在當下就好，避免過多的思緒影響自己喔。

愛情運勢★★★★

下周開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，在下周願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業運勢★★★

事業方面過往異動的想法或不想安定職場想法也都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望在下周提升許多。

金錢運勢★★★

金錢運勢平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來。

雙子座



整體運勢★★

下周雙子朋友奧斯提醒要拿出過往自己那果斷的行動力，面對問題或狀況避免過久的無謂思考，以免讓自己蹉跎了起來。

愛情運勢★★★

問題在下周開始漸漸浮現，或許是尋找新承諾的時機點已來到，所以奧斯會建議下周在面對情感中的問題時，盡量心平氣和地面對會比較好。

事業運勢★★★

做起事顯得不是這麼的順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多加嘗試其他的方法，可別讓自己在同樣的狀況裡停頓太久。

金錢運勢★★★

下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合。

巨蟹座



整體運勢★★★★

過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅許多，而也因為如此開始表現出值得信賴與可靠的感覺。

愛情運勢★★★★

平穩的感情發展讓自己感到踏實許多，奧斯也建議下周相處可以多添加點熱情或激情，將會好上加好，提升兩人相處溫度。



事業運勢★★★★★

穩定踏實的學事業發展都讓自己感到安心不少，而更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息。

金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多。

獅子座



整體運勢★★★★

對於現況的不滿足，讓獅子朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此各方面都將立下還不錯的基礎。

愛情運勢★★★★★

雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活。



事業運勢★★★★★

自我能力的提升在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作上顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上。

處女座



整體運勢★★★★

處女朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少。

愛情運勢★★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業運勢★★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當良好的一周，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。

愛情運勢★★★★

雙方更願意在目前的情感裡頭努力，在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理。

事業運勢★★★★

不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

天蠍座



整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在天蠍朋友下周的生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★

在事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意。

射手座



整體運勢★★

下周射手朋友面對目前手邊的事情掌握度開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響了工作。

愛情運勢★★★

奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡對事情是沒有助益的。

事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

摩羯座



整體運勢★★★★

下周距離摩羯朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多。



愛情運勢★★★★

下周彼此對於情感的付出及努力都相當用心，面對目前的感情雙方也有極高的共識，在情感上的付出會多一些。

事業運勢★★★

對於工作及學業上多點無趣的感覺，面對目前的環境感覺到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久。



金錢運勢★★★★

財運良好，會有些意外之財進來，讓你感到開心不已。

水瓶座



整體運勢★★★★

下周水瓶朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己面對事情的處理能力都優秀許多。



愛情運勢★★★★★

感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中備感尊重許多，連帶提升兩人愛情的親密程度。

事業運勢★★★

學事業方面反而顯得對於目前的工作內容感到無聊無趣，對於目前的職場也較提起不動力。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都還算不錯，投資理財部分有望出現貴人，給予許多建議。

雙魚座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿雙魚朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。

愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多。



事業運勢★★★★

學事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會。

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