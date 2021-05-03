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包・開箱／PRADA「手機包」可愛登場！　石膏粉紅、湖水綠色重擊少女心

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記者王則絲／專題報導

現在的手機越來越方便，加上電子支付的普及，大家出門所需的物品越來越精簡，因此因應手機外型而生的「手機包」包型便橫掃精品圈，各家品牌都爭相推出。今天《ET FASHION》要來帶大家開箱的就是PRADA最新推出的「手機包」，一共帶來黑、白、銀、湖水綠色與石膏粉紅色，以下就以令人少女心噴發的「石膏粉色」做示範，一起來看看。

▲PRADA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA最新推出的「手機包」系列手袋。（圖／記者王則絲攝）

還記得PRADA的上顆爆款腋下包「Cleo」系列手袋嗎？眾多女星都搶著背上，從最初的黑、白、銀色，後來也陸續推出了適合春天的湖水綠色、粉色⋯⋯延續Cleo系列的材質，PRADA使用相同的Spazzolato 拋光面小牛皮來製作這次的「手機包」系列，並跟隨Cleo系列的顏色推出。

▲PRADA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA「手機包」延續上款腋下包Cleo系列的材質與顏色。（圖／記者王則絲攝）

本次開箱影片中以PRADA「手機包」系列的石膏粉色款式作為示範，可以看見光滑的皮質表面，彰顯氣質的高級感，同時以縮小版的迷你托特包外型呈現，附有雙邊手提把，以及可拆卸的長背帶，包面上當然少不了民眾們最喜歡的三角形珐瑯LOGO標誌，而三角標也跟著配色轉變，換成了粉紅色底色，非常療癒可愛。

▲PRADA手機包 。（圖／翻攝自乾網）

▲PRADA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA手機包「石膏粉」款式，可愛的外型讓女孩們少女心噴發。（圖／翻攝自官網、記者王則絲攝）

而「手機包」正是以手機的大小去設計，內部空間大小足夠放入iPhone Plus型號的手機，並附有一個小暗袋，另外再放入小短夾、卡夾、鑰匙和女孩們的補妝用品也是綽綽有餘，日常非常實用。

▲PRADA手機包 。（圖／翻攝自乾網）

▲PRADA手機包 。（圖／翻攝自乾網）

▲PRADA「手機包」系列除了影片中的黑、白、粉色，還有湖水綠色與鏡光銀色可選擇。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

包開箱, PRADA, 手機包

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