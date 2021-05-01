吠陀占星5月整體運勢出爐！雙子財運爆表、2星座該注意身體健康

文／李靜唯老師

時序即將進入5月，李靜唯老師分析，吠陀占星12星座運勢方面，事業運最旺天蠍、至於水瓶、天秤5月感情運不錯，財運爆表的則是雙子座，不過李靜惟老師也提醒大家，吠陀站星星座有八成的人是西洋占星星座的前一個星座，想知道自己的吠陀占星屬於哪一個星座，還是先對照一下以下圖表，看看自己是不是屬於5月份的幸運星座吧。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



5月事業方面要注意的星座：天蠍最旺、牡羊要小心

天蠍座（吉）（11/15～12/14）

吠陀占星落在天蠍座者，5月工作方面的貴人運很強，只要將自己最好的一面展示出來，就能夠輕易的被人看見，只是需要注意自己的情緒控管，有可能因為與家人之間的摩擦，影響到工作氛圍。

處女座（吉凶參半）（9/15～10/14）

吠陀占星落在處女座者，5月工作方面的好機會也隨之增加，但是需要再加強積極性，才能爭取到好機會，提醒吠陀處女的朋友，表現自我的方式，需要靈活一點，不能夠太單調死板，否則人際關係上，容易與人產生誤會，要多加小心。

摩羯座（凶中帶吉）（1/15～2/14）

吠陀占星落在摩羯座者，5月的你可能會需要時常講話、與人溝通工作項目細節，或者因為許多突發狀況需要向客戶不停的解釋，思緒上很容易搞的一團亂，不過還是會有好朋友或好同事能夠提點你，讓你能夠輕鬆掌握到重點。

牡羊座（凶）（4/15～5/14）

吠陀占星落在牡羊座者，5月的工作任務重擔日漸加重，各種疲勞感受也將隨之而來，許多原本準備好的計劃被迫臨時變動，屋漏偏逢連夜雨的感覺就像遇到困難時還無法找到適合的人協助。

▲吠陀占星5月工作運勢，天蠍最旺。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



感情方面5月要注意的星座：天秤、水瓶吉、獅子吉中帶凶

天秤座（吉）（10/15～11/14）

吠陀占星落在天秤座者，5月感情生活對你來說將充滿著新鮮感，無論是發展新戀情、還是跟另一半的相處，都是很好的時運，彼此之間有著許多話題，能夠引起共鳴。

水瓶座（吉）（2/15～3/14）

吠陀占星落在水瓶座者，5月對於單身的人來說，應該是會感受到總是差臨門一腳、有緣無份的感覺，雖然有許多機會能夠認識新朋友，卻總是落花有意流水無情。不過對於有伴侶的水瓶來說，彼此互動機會多，且互動更加良好。

巨蟹座（平）（7/15～8/14）

吠陀占星落在巨蟹座者，5月可能會因為一些因素跟另一半分隔兩地而產生距離美感，開始感受到對方在自己心裡的重要性，不過心裡又非常清楚對方的某些點，依然還是無法忍受，因而產生內心的糾結矛盾。

獅子座（吉中帶凶）（8/15～9/14）

吠陀占星落在獅子座者，5月的感情運非常撲朔迷離。定性十足的人，感情運相當穩定，很適合營造浪漫氣氛，彼此之間將創造出更多的火花；但若是定性不足的人，可能會受不了外界誘惑而產生三角戀的考驗。

5月財運方面要注意的星座：雙子吉、金牛、射手凶

雙子座（吉）（6/15～7/14）

吠陀占星落在雙子座者，5月除了工作帶來的穩定收入外，也會有小小的偏財，短線投資有機會得到好穫利，不過還是不能夠太投機、切勿相信市面上的小道消息，除非有閒錢再考慮投資，借錢投資者恐血本無歸。

雙魚座（凶中帶吉）（3/15～4/14）

吠陀占星落在雙魚座者，5月會讓你感受到好像有很多賺錢發財的機會，但是實際上卻是暗潮洶湧，容易受到陷阱埋伏，雖然二宮主星落入四宮，看似可以投資房產相關品項，不過建議還是需要請教專業人士，以免上當受騙。

金牛座（凶）（5/15～6/14）

吠陀占星落在金牛座者，5月工作計劃裡擁有很多賺錢好機會，很多商機會主動來找你，可惜的是天不從人願，小心最後都無疾而終，需要更多耐心過濾這些虛幻的好機會。

射手座（凶）（12/15～1/14）

吠陀占星落在射手座者，若你是個熱衷於追求財富自由的人，目前你手上一定有很多研究市場行情的資訊，不過很可惜你暫時遠離了財神的眷顧，5月的財運不站在你這邊，跟人合作容易打水漂。

▲5月雙子有小小的偏財。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）

健康方面要注意的星座：摩羯跟射手

摩羯座（1/15～2/14）

5月份對於吠陀占星的摩羯座而言，無論是工作還是感情都累積了不少壓力，今年土星落在摩羯座的時間較長，建議平時還是需要適當的紓解力壓，隨著火星進入雙子座的變動度數後，火星的不穩定能量，會造成身體感受到不堪負荷的情況產生，容易肩頸酸痛、肌肉無力、疲勞加疲憊。

射手座（12/15～1/14）

這個月份對於吠陀射手座的朋友來說，要注意的部位有心藏、心血管、腎臟系統...等相關的疾病，由於羅喉進入到了固定度數，對於有慢性病的人而言，要特別注意藥物控制且避免病情失控復發。

此外，李靜唯老師也提醒，5月太陽與羅喉合相，醫院容易有血庫缺血情形，期望大家能夠勇於捐血助人，其實捐血對於命理來說，也是破除自己血光之災的一種好方法，另外，由於水星也同時合相於此，本身有皮膚相關疾病的人，5月也要留意發作。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。