Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有

文／C編

要說最受到歡迎的香水品牌，Jo Malone絕對榜上有名，而且名列前茅，除了每每推出新香就引起話題，經典的「英國梨與小蒼蘭」、「藍風鈴」、「鼠尾草與海鹽」，更是永遠熱賣。購物網站「Her和她」推出「Jo Malone 經典香水 30ML」，原價2550元、特價1350元，正是以上3款任選，超划算的價格，3瓶全包也不為過。

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▲Jo Malone經典香水 30ML（3款任選）原價2550元、特價1350元，點我購買。



英國梨與小蒼蘭

Jo Malone全球最熱賣的香味，就是英國梨與小蒼蘭，花香中帶有英國梨的多汁甜味，是每個女生都可以接受的味道，非常好聞，還可以搭配其他香水混搭出其他的香調，讓人聞過就難以忘懷，不知道該挑哪一款什麼，買它就對了。

▲Jo Malone英國梨與小蒼蘭，30ml，原價2550元、特價1350元，點我購買。

藍風鈴

詢問度第二高的香味就是藍風鈴，帶有淡淡的優雅花香，相當迷人，台灣銷售亞軍，由於味道實在太百搭，所以也很適合當作基底拿來混搭揉香，創造出專屬的氣息。

▲Jo Malone藍風鈴，30ml，原價2550元、特價1350元，點我購買。



鼠尾草與海鹽

清新的鼠尾草有淡淡的鹹味，彷彿海邊的氣息，又揉和著清爽的青草香，是喜歡清新調的女孩首選，不會太柔美，也不會過於陽剛，是讓人心曠神怡的香氣，不喧鬧浮誇，清新淡雅。

▲Jo Malone鼠尾草與海鹽，30ml，原價2550元、特價1350元，點我購買。