fb ig video ETtoday search mobile

Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有

>

文／C編

要說最受到歡迎的香水品牌，Jo Malone絕對榜上有名，而且名列前茅，除了每每推出新香就引起話題，經典的「英國梨與小蒼蘭」、「藍風鈴」、「鼠尾草與海鹽」，更是永遠熱賣。購物網站「Her和她」推出「Jo Malone 經典香水 30ML」，原價2550元、特價1350元，正是以上3款任選，超划算的價格，3瓶全包也不為過。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲Jo Malone,香水,香氛,英國梨與小蒼蘭,藍風鈴,鼠尾草與海鹽,Her和她,。（圖／Her）

▲Jo Malone經典香水 30ML（3款任選）原價2550元、特價1350元，點我購買

英國梨與小蒼蘭

Jo Malone全球最熱賣的香味，就是英國梨與小蒼蘭，花香中帶有英國梨的多汁甜味，是每個女生都可以接受的味道，非常好聞，還可以搭配其他香水混搭出其他的香調，讓人聞過就難以忘懷，不知道該挑哪一款什麼，買它就對了。

▲Jo Malone,香水,香氛,英國梨與小蒼蘭,藍風鈴,鼠尾草與海鹽,Her和她,。（圖／Her）

▲Jo Malone英國梨與小蒼蘭，30ml，原價2550元、特價1350元，點我購買。

藍風鈴

詢問度第二高的香味就是藍風鈴，帶有淡淡的優雅花香，相當迷人，台灣銷售亞軍，由於味道實在太百搭，所以也很適合當作基底拿來混搭揉香，創造出專屬的氣息。

▲Jo Malone,香水,香氛,英國梨與小蒼蘭,藍風鈴,鼠尾草與海鹽,Her和她,。（圖／Her）

▲Jo Malone藍風鈴，30ml，原價2550元、特價1350元，點我購買。

鼠尾草與海鹽

清新的鼠尾草有淡淡的鹹味，彷彿海邊的氣息，又揉和著清爽的青草香，是喜歡清新調的女孩首選，不會太柔美，也不會過於陽剛，是讓人心曠神怡的香氣，不喧鬧浮誇，清新淡雅。

▲Jo Malone,香水,香氛,英國梨與小蒼蘭,藍風鈴,鼠尾草與海鹽,Her和她,。（圖／Her）

▲Jo Malone鼠尾草與海鹽，30ml，原價2550元、特價1350元，點我購買。

關鍵字：

Jo Malone, 香水, 香氛, 英國梨與小蒼蘭, 藍風鈴, 鼠尾草與海鹽, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂、照片徹底隱藏這樣做就對

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂、照片徹底隱藏這樣做就對

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

鍋寶「粉紅電鍋」11670元→2490元！激殺2.1折　分離式外鍋太方便 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等 睡前3分鐘預防掉髮　這兩個超簡單動作一定要學會 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲 待剃毛的小羊四腳朝天好療癒，超逼真「整隻貓咪」背著走　網：想買 春夏掀起「牛仔風潮」！Gucci、Dior 5款丹寧藍包包　視覺降溫又百搭 總是「報喜不報憂」的3大星座！摩羯習慣靠自己、Top 1不意外

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面