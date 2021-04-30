亮・珠寶／送好搭的項鍊寵媽媽　可刻密語圓墜讓她當女王

▲Fred以心形造型的Pretty Woman項鍊，向媽媽獻愛。（圖／Fred提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

母親節將至，各家珠寶品牌紛紛推出適合媽媽日常配搭的設計，特別是沒有尺寸考量的項鍊，是最容易給媽媽驚喜的珠寶，不妨從她的個性、穿搭風格挑選，無論是甜美、優雅、活潑、典雅還是務實派的媽咪，都能在五大品牌覓得合宜禮物。

▲Fred Pretty Woman系列白金鑽石項鍊，99,000元。



甜美媽咪

法國珠寶品牌FRED以討喜的心形為主角，推出Pretty Woman系列項鍊，直接以愛心圖騰向媽媽獻愛，也讓媽媽隨時將子女感恩的心戴在身上。

▲模特兒佩戴MIKIMOTO 南洋珍珠串鍊，價格依珍珠尺寸、長度而異。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）





▲MIKIMOTO垂墜南洋黃金珍珠鑽石項鍊，410,000元。



優雅媽咪

由母貝孕育而生的珍珠，用來形容母親對子女的愛最為貼切，MIKIMOTO除了備有不同珍珠尺寸與長度的經典串鍊，新款修長鑲鑽線條垂墜南洋黃金珍珠的項鍊，因為金珠顏色貴氣，也很適合優雅媽咪。

▲寶格麗FIOREVER系列鑽石項鍊，單款109,100元起。（圖／寶格麗提供）



活潑媽咪

寶格麗珠寶造型與用色向來大膽，象徵幸福喜悅的八瓣花造型FIOREVER系列項鍊，有豐富的寶石鑲嵌組合，例如全鑽或點綴紅寶石、藍寶石款式，凸顯媽媽的活潑性格。

▲Chaumet Jeux de Liens Harmony吊墜，背面可鐫刻上名字、日期或私密訊息。（圖／Chaumet提供，以下同）





▲Chaumet Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金與珍珠母貝吊墜中型款，114,000元。



典雅媽咪

Chaumet「X」圖案設計象徵連結兩人的情感，獻給媽媽圓潤的Jeux de Liens Harmony吊墜，正代表母子間生命相連的關係，備有鑲嵌珍珠母貝、孔雀石、紅玉髓等款式，吊墜背面均可鐫刻名字、日期或私密訊息，更顯珍貴，讓她有當女王之感。

▲Just Gold鎮金店30周年推出風格大器的金羽鳳凰純金系列。（圖／Just Gold提供，以下同）



務實媽咪

香港太子珠寶鐘錶集團旗下品牌Just Gold鎮金店今年歡慶30周年，特別打造大器華麗的金羽鳳凰純金系列慶祝，以傳統金工技藝的花絲技法，創作出充滿現代感的羽毛般細膩金絲線條，讓務實媽咪在講求金飾保值之外，也能戴出美麗氣勢。

▲Just Gold 金羽鳳凰純金項鍊（左起）32,600元（不含鍊），手環204,600元，戒指37,000元。

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