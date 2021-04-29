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無印良品推出冰淇淋　4種口味：牛奶、焙茶、草莓、芒果我都要！

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文／Squid

夏天到了就是要吃冰淇淋，日本無印良品也推出全新的冰淇淋商品，總共有4種口味，包括牛奶、焙茶、草莓、芒果，每種口味都是採取真實的水果製作而成，看起來相當美味，連包裝也是持續走簡約風，讓人忍不住大快朵頤。

 ▲無印良品,麥當勞,冰淇淋,咖啡,。（圖／prtimes.jp）

▲無印良品推出冰淇淋。（圖／prtimes.jp）

這次推出的4款冰淇淋都大有來頭，牛奶口味是採用栃木縣那須地區的牛奶，跟餐廳推出的冰淇淋一樣，使用同樣的牛奶成份；焙茶單品充分利用了烤綠茶的香氣，搭配牛奶的柔和甜味，適合不喜歡吃太甜的人享用。

▲無印良品,麥當勞,冰淇淋,咖啡,。（圖／prtimes.jp） 

▲牛奶和焙茶口味。（圖／prtimes.jp）

草莓口味則是將草莓泥跟草莓塊融合在一起，所以可以吃得到粒粒分明的草莓，不含有牛奶的成分添加；芒果口味則是取用「芒果之王」阿方索芒果醬，不僅香味厲害，連味道都是芬芳甜蜜，同樣也是不含牛奶的冰沙類型甜點。

 ▲無印良品,麥當勞,冰淇淋,咖啡,。（圖／prtimes.jp）

▲草莓和芒果口味。（圖／prtimes.jp）

提到冰淇淋，最近南韓網友也有新的冰淇淋吃法，就是在麥當勞點一杯濃縮咖啡或是拿鐵，然後把冰淇淋整支泡進咖啡裡面，據說這樣不但超級好喝，重點是比起「400次咖啡」還要省時省力，相當厲害的想法。

南韓流行的這款平價版「阿芙佳朵」咖啡，作法相當簡單，就是把整支蛋捲冰淇淋融入進咖啡裡面，不但原本的濃縮咖啡更好入口，多了奶油的香甜味道，也比起拿鐵更加厲害，每一口都有不同的滋味，讓人爭相模仿。

關鍵字：

無印良品, 麥當勞, 冰淇淋, 咖啡

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