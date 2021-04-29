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淺草炸牛肉餅、焦糖乳酪蛋糕太誘人　三越日本展3大必買攻略快看

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▲新光三越A11「春季日本展」必買攻略一次看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 記者王蓁蓁攝

疫情隔離期間，日本是許多人最想念的旅遊國家之一，新光三越A11「春季日本展」將日本夢幻排隊美食一口氣全部搬來，包括淺草炸牛肉餅、築地玉子燒，以及甜點控們最愛的長崎蛋糕、武藏野の洋菓子焦糖乳酪蛋糕，另外也有角落小夥伴、嚕嚕米等巨可愛小物簡直存心要人荷包破洞，以下搶先公開3大必買攻略，讓你一秒飛到日本。

超人氣神級熟食

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲淺草牛肉餅，單顆NT$80。

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲串仟串燒＆燒烤，NT$100、120/支。

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲築地玉子燒 （原味），NT$280。

淺草可以說是東京必去的景點之一，「淺草牛肉餅」應景地掛著大大的雷門燈龍，令人身歷其境，炸得酥脆的黃金外皮，咬下去第一口肉汁就在口中噴發 ; 酒客們肯定會愛的「串仟」燒烤，先炸後烤的獨特手法，讓醬汁緊緊鎖進串燒裡，軟嫩的「築地」玉子燒，超厚的誘人模樣讓人忍不住一口接一口。

夢幻排隊甜點

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲長崎堂長崎蛋糕，NT$550。

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲武藏野の洋菓子 焦糖乳酪蛋糕，NT$800。

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲函館菓子工坊 一口起司蛋糕（8入），NT$500。

首度在台登場的「長崎堂」長崎蛋糕，蛋糕下粗顆粒的砂糖，據說連日本皇室也著迷不已，綿密口感果然是下午茶必勝首選 ; 「武藏野の洋菓子」甜而不膩的焦糖乳酪蛋糕、「由布院 Milch」酥脆與扎實口感兼具的雙層起司蛋糕，還有「函館菓子工坊」的一口起司蛋糕，令起司控們瞬間陷入瘋狂。

欠買小物

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲超多可愛小物令人想一次打包。

越看越欠買的CanDo佰元雜貨店，從濃濃日式風格的富士山印花餐具、襪子、泡泡浴球等，超多可愛小物應有盡有，最重要的是均一價只要49元，小資女們必逛呀！巨可愛的嚕嚕米、角落小夥伴、以及拉拉熊玩偶周邊們，同樣好想一次全包了。

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲4/29-5/12新光三越A11 6F「春季日本展」共開跑14天。（圖 / 新光三越提供）

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲日本展 。（圖／記者王蓁蓁攝、新光三越提供）

▲現場有座位區、站食區，供大家舒服的享用美食。

4/29至5/12於新光三越A11 6F舉辦的「春季日本展」共開跑14天，現場有座位區、站食區，供大家舒服享用美食，更首次迎來「每日指定品項買一送一」的卡友優惠活動，想感受日本穿浴衣逛祭典小吃攤的文化，只要憑現場消費明細且不限金額、或是新光會員點數10點即可免費體驗。
 

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