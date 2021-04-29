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IKEA內湖鯊鯊包單天狂賣千個　官方急宣布「一人限買2隻」

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▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA內湖店開幕鯊鯊包意外熱門。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA內湖店4／28正式對外開幕，接手敦北店成為台北市內唯一門店，一開門就吸引近千民眾進場，氣氛超熱鬧，而最受歡迎的商品不是傢俱，而是餐廳內獨家開賣的「芝麻鯊鯊包」，有民眾一出手就是20幾隻，當天下午就缺貨，IKEA官方開幕當晚急宣布4／29起「一人限買2個」，不然都快沒貨可賣。

▲IKEA內湖店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA內湖店開幕一開門就爆滿。

IKEA為歡慶內湖店開幕，在該店餐廳推出獨家餐點包括芝麻鯊鯊包、24盎司丁骨牛排、起司肉醬玉米片等，鯊鯊包因為外型超級可愛，在開幕當天就被消費者「狂點名」，到餐廳用餐的民眾幾乎每桌都有，還有人狂掃20多隻，放在桌上陣仗驚人，網路上也有不少鯊鯊包照片，堪稱是內湖店最熱門吉祥物。

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲芝麻鯊鯊包售價35元；起司肉醬玉米片售價50元。（圖／記者蔡惠如攝）

因開幕當天下午就出現民眾買不到的情況，昨晚業者在「IKEA內湖店官方粉絲團」上公告，宣布即起餐廳內鯊鯊包「一人限購2隻」，且將會固定在上午11點和下午5點分別出爐500隻，等同每日總數限量1000隻，若想嚐一下「鯊鯊的味道」可能要看準時機進餐廳才行。業界表示這種餐點備餐一天1000個算很多了，「想必IKEA自己也沒預料到大家會買成這樣」，官方不願說明實際銷量，但從備貨千隻來看，也透露了一些端倪。

▲IKEA內湖店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲有民眾一掃就是一整桌。（圖／記者蔡惠如攝）

而賣場內最熱門當商品，則是開幕限量的EFTERRADA系列首賣，包括成人與孩童尺寸的T恤、以及印有IKEA經典LOGO款式的浴巾，售價從299元至690元不等，業者表示，目前浴巾已經銷售一空，僅剩下T恤仍在繼續販售。預計首個週末很可能就被搶光光。

▲IKEA內湖店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲開幕限量的EFTERRADA系列也搶翻天。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

IKEA, 內湖, 開幕, 舊宗路, 鯊鯊包

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