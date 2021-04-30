穿上這10雙「球鞋」加入愛地球行列！凱特腳上平價款也在內

迎接一年一度的世界地球日，各大運動品牌Puma、New Balance、Asics紛紛推出兼具環保與功能的全新球鞋，就連凱特王妃愛穿的義大利小白鞋Superga也投入永續時尚的行列。

New Balance

Vision Racer ReWorked

再與堅守環保理念的美國音樂家Jaden Smith聯手合作，全新環保球鞋Vision Racer ReWorked皆採用Spinnex纖維打造，將紡織工廠剩下的廢棄布料、切屑，加工再製一種新面料，從鞋身、鞋舌到鞋底皆以友善環境纖維製成，4月22日正式開賣，Vision Racer ReWorked，NT$4,880

Puma

Oslo Maja Re.Gen Wn's

延續品牌Oslo Maja鞋款外觀，保留經典厚底元素，將剩餘棉布製成鞋面，鞋舌則是以未包邊車縫處理，整體多了一份隨性感，還有呼應重生意義的Re.Gen鞋標設計，Oslo Maja Re.Gen Wn's，NT$4,180

Oslo-City Re.Gen

經典Oslo City復古鞋款以Re Gen系列回歸，鞋舌部分採透氣式的面料搭配棉布，還有回收寶特瓶再製成的橡膠鞋底，鞋側身印有Forever Better字樣，背後所代表的是企業承諾，更於鞋後跟處加入獨特鞋帶設計。

RS-Curve Re.Gen Wn's

擁有立體輪廓和厚底設計的RS-Curve鞋款，能延長身材比例展現大長腿，深受女孩們喜愛，白色鞋身點綴上代表環保的綠色，特別的是球鞋上的鞋舌Logo是採用碎布製成，極具收藏價值。

Asics

Gel-Nimbus 23

Asics慢跑鞋中的經典緩衝系列，所有的緩衝技術全集結Gel-Nimbus 23，採用柔軟的網眼面料打造，就算長時間穿著也不會覺得不適，是專業跑者的首選球鞋。

Gel-Resolution 8

重新採用環保面料製成的Gel-Resolution 8網球鞋，鞋跟及前足採用了Gel技術鞋墊，同時結合Asics獨家專利技術，能有助於在球場中快速移動不受傷害。

Tarther Blast

向Asics Tarther OG致敬，將80年代流行跑鞋的特色與最新科技結合，將網眼面料拼接麂皮皮革，打造兼具運動與時尚的環保球鞋。

Skycourt



將經典排球鞋重新演繹，保留鞋款經典設計，採用T恤回收再製的面料打造，並於鞋舌及鞋側身加入Asics經典標誌，詮釋90年代的復古風情。

Glideride 2

省力系列的Glideride 2慢跑鞋，為了提高鞋面的貼合度，上翹的設計能在跑步的同時保持自然形狀，厚底緩衝設計能幫助跑步時不易受傷的支撐效果。

Superga



2750 Organic natural beige

有義大利國民鞋之稱的Superga小白鞋，是凱特王妃的愛鞋之一，2021年春夏加入環保行列，使用100%的有機棉打造鞋面，鞋墊則換成天然軟木材質，時髦又環保的小白鞋首選非它不可，2750 Organic natural beige，NT$2,280

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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