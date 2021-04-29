超過15款母親節蛋糕推薦！宅配到家、多款口味　300元起給媽咪吃甜甜　

母親節即將到來，嶄新的2021年要送訂哪一款母親節蛋糕給最親愛的媽媽呢？各大便利商店、飯店、與甜點工作室今年所推出的母親節蛋糕預購紛紛開跑，不僅有媽媽最愛的芋頭口味讓她樂開懷，還有預購宅配到家的服務，讓大家輕鬆愉悅一起歡慶母親節。

【食芋堂】

迎接即將到來的母親節，芋品專門─「食芋堂」打造宛如母愛般濃芋、綿密的幸福滋味，獻上多款芋品蛋糕新作，而店內人氣芋泥派也換上母親節限定的花瓣造型，即日起至4月23日開放限時預購，歡度一年一度專屬「芋」媽媽的節日！

《打開幸福》NT$1,188元／8吋，每日限量

視覺、味覺雙重驚喜的華麗之作。手工巧製粉色大緞帶，配上淡雅溫柔的玫瑰擠花妝點蛋糕，更提供了客製化內餡選擇。

《秘密花園》NT$600元／6吋；NT$800元／8吋

擁有森林系浪漫造型，為媽媽帶來五月初夏的果香酸甜，並與香濃芋泥相互映襯、豐富味蕾，適合小清新風格的微甜媽媽。

《芋來芋愛你》NT$988元／8吋

濃濃蛋奶香的黃金牛奶蛋糕夾入雙層超人氣香濃自製芋泥，雖然外觀簡單典雅，但上方層層堆疊的芋塊讓人著迷。一次擁有奶香絲滑與濃郁綿密兩種口感，這般雙重享受絕對是芋頭控媽媽的不二首選。

《芋泥派》NT$520元／8吋

人氣芋泥派推出母親節限定花漾造型，以黃金牛奶蛋糕為派底，堆疊上5cm高的厚實芋泥，在特別的節日、為特別的人換上粉嫩浪漫的花瓣新裝，優雅點綴珍珠糖，是慶祝母親節最雅緻的小品！

門市地址：

食芋堂仁愛總店－台北市大安區仁愛路四段345巷5弄7號

食芋堂行天宮概念店－台北市中山區松江路297巷5號

【君品酒店】





君品酒店今年特別推出四款母親節蛋糕，除了重現復古時尚「玫瑰夫人La Madame Rose」旗袍蛋糕，另推出三款花系列主題蛋糕，由雅意義式餐廳的義大利籍甜點副主廚製作出全台唯一「義大利經典金合歡蛋糕Mimosa Cake」，完美展現女性風采；雲軒西餐廳甜點主廚則巧手創作繽紛花禮蛋糕「Giardino」與客製化「花語系列」蛋糕，造型別緻且充滿意義，2021年4月1日起至2021年5月6日接受預訂。

「義大利經典金合歡蛋糕Mimosa Cake」NT$980元／6吋

在義大利寒冷的三月初只有金合歡盛開，是最早的迎春花，而金黃的金合歡花語代表對女性的愛與尊敬，來自義大利的甜點副主廚Andrea完美呈現出這款義大利經典蛋糕，包裹著切丁鵝黃海綿蛋糕的外型，仿彿金合歡盛開時黃茸茸姿態，細緻的清新香氣、內層鬆軟的海綿蛋糕、香草奶餡與酸甜草莓交織出經典滋味，點綴上糖漬檸檬洋溢著美好與幸福，打造出女性滿滿的活力。





「Giardino」每盆NT$1,980元／高24cm x寬19cm（含陶盆）

由甜點主廚王哲廷將母親節蛋糕變成最美味繽紛的花禮，上頭細膩的花朵是用巧克力製成，濃郁巧克力淋醬包覆著新鮮葡萄、草莓及蕃茄果實，而盆底是濕潤的檸檬杏仁蛋糕，中間有熱帶水果慕斯夾新鮮鳳梨與柳橙，再以玫瑰白蘭地酒糖液與手工玫瑰果醬層層塗抹，滋味酸甜平衡，優雅中帶著甜蜜香氣的盛放盆花，吃在嘴裡甜在心裡，是送給媽媽們最浪漫的美好感謝。

「花語系列」每盅 NT$2,980元／高21cm x寬14cm（含玻璃罩及底座）

70%的頂級苦甜巧克力全手工客製揉捏成專屬母親的片片花瓣、莖與葉，細心調整花瓣的弧度與形狀，並以焦糖柳橙磅蛋糕作為基底，最後點綴上金色粉末與水滴狀的果膠，像極了在成長的過程中，媽媽總是給予無微不至的愛與照顧。





「La Madame Rose玫瑰夫人」每顆NT$1,280元／6吋

以古典優雅的旗袍造型為主軸，贏得母親的目光。蛋糕的風味則是以覆盆子慕斯，搭上玫瑰覆盆子奶餡與焦糖杏仁脆片等，多層次的豐富口感與典雅外觀，是適合送給氣質系母親的甜蜜驚喜。

預購日期：2021年4月1日～2021年5月6日

取貨日期：2021年5月1日～2021年5月9日

需於取貨前3天訂購 (最後取貨日期：2021年5月9日)

取貨地點：君品酒店台北市承德路一段3號6樓

預訂請洽：02-2181-9977 / 02-2181-9950轉3255

【萊爾富】

萊爾富看好母親節孝親送禮需求，即日起至5月4日前，推出「愛獻媽咪」和「寵愛媽咪」雙封面母親節專刊預購活動，網羅眾多超商獨家人氣甜點。

櫻桃爺爺沙哈蛋糕 預購價NT$450

主打的超商獨家人氣甜點櫻桃爺爺沙哈蛋糕，採用72%高純度巧克力製作而成，做出來的蛋糕口感不甜不膩，糕體香醇柔滑，搭配焦糖火山豆內餡，苦甜交錯，是巧克力與蛋糕完美結合的必嚐極品。

一之軒比利時黑紳士蛋糕 預購價NT$380

獨家人氣甜點一之軒比利時黑紳士蛋糕，是全植物性巧克力蛋糕，標榜以無蛋、無奶、無動物性的全植物性食材為主軸，採用73%可可的比利時黑巧克力，利用大豆蛋白取代蛋和奶，做出來的蛋糕細密濕潤，苦甜比例恰到好處，茹素者可食。

樂凡經典紫芋蛋糕 預購價NT$499

去年(2020)媒體超商評比傳統類獲得季軍的得獎蛋糕樂凡經典紫芋蛋糕，是熱愛芋頭控媽媽們不容錯過的經典聖品之一，雪白的蛋糕外衣，覆蓋了一層醇香的芋泥，加上有機玫瑰花瓣點綴，帶出淡雅香氣，內餡則完美融合手工芋泥、滑嫩布丁及香草蛋糕，口感層次豐富。

達克闇黑工場香米紫芋裙擺搖搖 預購價NT$845

為體恤日常對麩質食物過敏族，也推出100%無麩質的純米蛋糕。達克闇黑工場香米紫芋裙擺搖搖使用有機耕種桃園3號香米製作，除去小麥麩質的負擔，做出來的蛋糕，有著濕潤細緻的米蛋糕口感，還有清爽的芋香與奶蛋香相互襯托，加上手工蒸煮特調的芋泥與紫薯泥，讓蛋糕看起來更美味，一次體驗視覺與味覺的雙重享受。

恬品軒夏威夷果仁蛋糕 預購價NT$720

百貨專櫃名店蛋糕恬品軒夏威夷果仁蛋糕，有別以往傳統蛋糕的口感，以創新手法製作而成，使用新鮮、高營養價值的夏威夷果仁，經過烘烤後加入低糖卡士達奶油霜，再搭配手指蛋糕與戚風蛋糕，做出來的蛋糕，味道香濃，不僅可以吃得到香脆果仁，蛋糕口感更如同冰淇淋般爽口，讓人一吃就上癮，搭配食用金箔點綴，是款高雅奢華的蛋糕極品，最適合獻給辛苦的媽媽傳遞情意！

米迦橙心層意蛋糕 預購價NT$399

還有寓意十足的米迦橙心層意蛋糕，以創新千層手法，呈現經典的原味千層蛋糕為主軸，將紅橙奶油與蜜橘丁、香橙片融合，吃得到淡淡的橙香，清爽的千層口感組合，象徵對媽媽的心意加乘。

【7-ELEVEN】

超商一站式購足送禮與自用需求，7-ELEVEN看準母親節商機，即日起至5月3日展開母親節預購活動。今年母親節預購結合「OPEN!x卡娜赫拉聯名企劃」，推出「OPEN!厚芋泥布丁蛋糕」與「OPEN!杯子蛋糕」兩款人氣肖像預購商品，盒裝上頭有著由日本卡娜赫拉設計師所親自操刀的OPEN！家族全新造型，打造OPEN小將、小桃等角色全新風貌，可愛到讓人秒融化。

OPEN!厚芋泥布丁蛋糕 NT$297

「OPEN!厚芋泥布丁蛋糕」主打厚芋泥與慢烤布丁的完美漸層口感，1.5公分的芋泥加上1公分的布丁體超飽足，蛋糕體更帶有淡淡起司香氣，最適合下午茶、春季野餐食用，切一塊來享用剛剛好。





OPEN!杯子蛋糕 NT$299

「OPEN!杯子蛋糕」則是以鬆軟蛋糕搭配上草莓慕斯、芋泥入餡，蛋糕也擠上鮮奶油玫瑰花，撒上果乾、巧克力銀球，內附10張OPEN!家族小紙卡，超可愛又吸睛。

【Ponpie】

宅配蛋糕網購名店『Ponpie』精選出適合當作母親節蛋糕的口味推薦，以手工製作、充滿溫度的甜點，點綴生活的每個精彩時刻。下訂後完成付款，才會開始手工製作，宅配自取需於最少5天前訂購。

香芋玫好 6吋NT$750／8吋NT$1,120

外型如同綻放的紫色玫瑰，選用大甲芋頭手工製成綿密芋頭泥，再熬煮玫瑰草莓醬，以白玉麻糬為中間夾層。口味獨特不甜膩。

抹茶生巧克力澎派 6吋NT$740／8吋NT$1,100

濃郁的抹茶派皮，搭配64%抹茶生巧克力，送入口中立即化開的美妙滋味讓人難忘，看似簡單卻充滿層次！

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