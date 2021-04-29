小棕瓶超狂優惠「買1拿5」只有一天！Kiehl’s「滾輪按摩組」限時免費送

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

5月真的太適合美妝保養控們補貨了！除了母親節檔期繼續跑，最近又有不少美妝品牌陸續推出超狂優惠或限定回饋活動，像是去年一推出就掀起排隊狂潮、相當於半價就能入手雅詩蘭黛小棕瓶的「棕心好友日」，今年同樣於5／1當天限時登場；而Kiehl’s則是推出第二波母親節好禮活

▲包含「少女時代」成員潤娥等許多女星都是小棕瓶愛用者。

雅詩蘭黛經典明星商品「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，愛用粉絲無數，更是許多人化妝台必備一瓶的神級修護精華，每次推出優惠都會引發囤貨潮。而去年一開跑就讓全台鐵粉瘋搶、百貨開店秒斷貨的「棕心好友日」，今年加碼再回歸。

一日限定的「5／1棕心好友日」祭出小棕瓶超殺回饋組，其中開賣絕對秒斷貨的「棕心好友分享組」，買50ml能再獲得45ml＋7ml；不想出門排隊的人，也可以鎖定官網搶買1分享1回饋組，不管鐵粉或想嘗試的新粉記好時間別錯過！

▲雅詩蘭黛 棕心好友分享組。



鐵粉們一定要搶先鎖定最澎湃的「棕心好友分享組！5/1當日於全台專櫃購買全新「小棕瓶」50ml乙瓶，即可獲得雅詩蘭黛再分享3瓶15ml「小小棕」，而曬出自己社群軟體上的小棕瓶照片，還再享有7ml，共能獲得52ml，比半價還划算。

▲雅詩蘭黛 唯妳獨有棕情回饋組。



不想排隊人擠人，可鎖定官網獨家推出的「唯妳獨有棕情回饋組」。官網將於5/1當日清晨00:00開賣，購買全新「小棕瓶」50ml乙瓶，雅詩蘭黛再回饋全新「小棕瓶」50ml乙瓶，數量有限，記好時間手刀搶起來。

▲雅詩蘭黛 棕心耿耿超殺回饋組。



而還在觀望想入坑的新粉可選擇「棕心耿耿超殺回饋組」，購買30ml「小棕瓶」乙瓶，雅詩蘭黛再分享2瓶15ml「小小棕」，可以放家裡也可隨身用，隨時隨地體驗小棕瓶。

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露。



另外，雅詩蘭黛這次更加碼獻上市面上沒有推出過的微分子肌底原生露150ml版，也將於5/1當日專櫃限時現身，價值NT$3,400，當天以59折優惠價NT$1,999就能獲得。



▲Kiehl's推出第二波母親節限定回饋活動。

除了雅詩蘭黛，向來寵粉出了名的Kiehl’s隨著母親節倒數中，也再度加碼推出第二波好禮活動，一口氣推出超精美的玫瑰禮盒「限定花禮包裝」和「玉石滾輪按摩組」，於4/30～5/9期間消費滿額即可免費獲得這兩大好禮2擇1，送媽媽送女友都很有面子。

▲Kiehl's限時推出「母親節限定花禮包裝」。

Kiehl’s母親節限定兩大限定好禮，其一是Kiehl’s首度推出的玫瑰花禮盒包裝，靈感來自1962年上市的絕版經典品「玫瑰精萃保濕嫩膚水」，內含12朵鮮紅永生玫瑰，再放入自選Kiehl’s明星商品，整個禮盒精美又澎湃。

▲「緊緻拉提滾輪按摩組」內含2種按摩工具。

另外，這次也首度推出限量「緊緻拉提滾輪按摩組」，共含有玉石緊緻板和玉石滾輪2種按摩工具，因玉石材質溫度低，較容易恆溫，用來按摩可幫助血液循環、消除浮腫。

▲按摩滾輪和緊緻板搭配適合護膚品，能更提升拉提緊緻效果。

玉石滾輪可由下頷部由下往上按摩，幫助緊緻V臉，也可於眼周由內往外輕輕滾動，幫助促進循環，消除泡泡眼；而玉石緊緻板則是以45度傾角貼於臉部，由下往上、由內往外輕輕刮拭，改善臉部循環，幫助提升保養品拉提、撫平細紋的效果。

活動期間內消費滿NT$5,000，於指定櫃位即可享有「母親節限定花禮包裝」或「緊緻拉提滾輪按摩組」2擇1，其餘全台櫃台則可獲贈「緊緻拉提滾輪按摩組」，限量贈送，想搶的人快記好時間！

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