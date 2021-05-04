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雜誌必登款「日系小家電」5品牌入門首選　超適合單身租屋

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誰說添購家電需要花大錢？現在的家電市場有越來越多以「單身租屋、小家庭」需求所量身打造的實用小家電，其中尤以講究細緻精巧的日系品牌選擇最多，不僅如此，這些家電也都融合了日系獨有的極簡外型與高實用度，不但擺在家裡不占空間，彷若擺設品的優美造型與高機能性更是讓人激賞，放一款在家裡，心情立刻愉悅起來！

【1.】Toffy

曾與全聯合作集點加價購的Toffy，讓大家對這個品牌都不會感到陌生，商品類型從廚房、生活、季節型、甚至攜帶型都一應具全，以招牌經典的馬卡龍綠配色讓人印象深刻。可愛討喜的復古配色，加上圓弧流線與方正外型，說是拍照用的道具都很合理，卻還搭配了超食用的便利性，是很多小家電與單身租屋族添購家電時的首選。

▲（圖／擷取自官網）

▲（左上至右下）LED Camera Fan相機造型風扇NT$990、2 in 1 手持吸塵器NT$1,980、經典電烤箱NT$1,980、Oven Toaster 電烤箱NT$2,480。

【2.】Mosh！

「Mosh! 」的驚嘆號意味著為生活帶來驚喜，所推出的商品主要為廚房家電，無論是能做章魚燒或烹烤蔬菜的多功能電烤盤、或是長得像是牛奶瓶的電熱水壺，都以時尚的黯淡粉彩色系呈現，價位約為千元初到三千不等，輕鬆就能無痛入手一款！

▲（圖／擷取自官網）

▲（左）不銹鋼復古牛奶造型電熱水壺、（右）多功能電烤盤。

【3.】Recolte

以簡約時尚外型，融合多彩與小巧為特色，主打２人以下小家庭和單身族的「Recolte」是很多不善料理的廚藝菜鳥的好幫手。就算一個人也能輕鬆炊飯的電子鍋、炊煮蒸炸烤都可以的多功能調理鍋，以及現在最夯的氣炸鍋，Recolte全部都包辦！以日本精細的高水準家電技藝，豐富單身族的居家生活！

▲（圖／擷取自官網）

【4.】Siroca

以減法實現最優質的居家生活，讓產品規格與設計兼具，「Siroca」予人一種不與生活品質妥協的高雅態度，就算講究效率與機能性，也不失該有的品味。小巧方正的自動研磨咖啡機、多功能不沾調理鍋都是首選推薦！

▲（圖／擷取自官網）

▲（上）多功能不沾調理鍋NT$3,490、（下）自動研磨咖啡機NT$3,580起。

【5.】MUJI無印良品

提到日系家電，當然不能少了最能代表日系極簡LIFE STYLE的無印良品。他們家的家電用品均一色沒有太多的複雜線條，讓居家生活的視覺效果簡單化，正符合小家庭通常不算寬的空間的需求！無印的家電品項以實用為導向，電扇、攪拌機、到空氣清淨機，以精準的產品風格打入大家的居家生活中。

▲（圖／擷取自官網）

延伸閱讀：

精品級『生活小家電』5品牌入門推薦：極簡復古造型、馬卡龍配色，小預算也能生活品質大升級！

2021粉紅小家電TOP6推薦！BRUNO、正負零±0、大同電鍋…超夢幻選品清單公開！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 家電, 租屋, 日系小家電

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