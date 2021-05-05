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逛到走不出來！松本清神好用8款「生活小物」　不到50元必囤貨

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日本知名連鎖藥妝店「松本清」來台以來，除了帶來日本正宗最夯的各種美妝用品與零食，讓美妝控與零食迷們愛逛不已之外，他們家其實也販售了很多神好用的「生活用品」，生活用品區塊的豐富度不輸美妝用品區域！這次編輯精選出他們家8款口碑超好的生活小物，若是還沒逛過松本清，看了這些商品一定會讓妳心動立刻衝！

Artis di Voce香氛修護指緣油，NT$280

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

沙龍保養等級的指緣油，能隨身攜帶的滾珠瓶設計讓人好感度大增！玫瑰、甜香檸、苦橙葉等多款精油香氣，每一款都有個別的死忠者支持！除了保養指緣不乾燥脫皮，療癒的香氣也讓人愛不釋手！

來自天然純淨化妝棉，90片／2盒 NT$49

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

松本清自製品牌推出的天然化妝棉，柔軟又十分親膚，單盒90片入，2盒只要49元的高CP值價格讓人瘋狂，是很多人囤貨的清單之一！

ITO洗臉巾，NT$258

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

拋棄式的洗臉巾，解決一般洗臉毛巾會孳生細菌的問題。柔軟親膚，不會在肌膚上留下棉絮，乾濕兩用的便利性讓用途變得更廣泛！尤其是現在需要天天戴口罩的日子裡，很多人也會將洗臉巾放在口罩當中延長口罩壽命喔！

附梳彎頭修眉剪刀，NT$299

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

松本清獨家自製的修眉剪刀，與日本貝印合作，特別設計成順手的握把形狀，輕鬆修剪眉毛不怕失手。

黑色髮夾（波浪／一字），NT$69

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

女生的小細髮最需要的小黑夾，松本清獨家設計出各種寬度、長度、形狀的實用髮夾，無論是細軟髮、粗硬髮，都能緊緊夾好不怕髮絲掉落。

犬山式 足部矯正器，NT$699

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

能提升身體支幹的支撐力，矯正走路姿勢的神器就是它！由日本健康權威大山良德教授監製的足部矯正器，號稱無壓迫感與不適，只要套在趾間正常行進走路，就能在不知不覺間矯正錯誤的走路姿勢，也有美化身形的效果唷！

Kanebo Beauty美足褲襪，NT$205

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

臉部要上底妝，大家容易停留視線的雙腿當然也需要美化一下。別稱「腿的粉底液」的美足褲襪，柔軟緊貼在雙腿上，就像是雙腿的第2層肌膚般自然。能依膚色選擇褲襪色號，自然修飾腿部不均勻的膚色。

奈良雪之元凡士林，NT$199

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

有別於我們熟知的無味凡士林，蘊含桃葉的水蜜桃凡士林、樁油的山茶花凡士林，以及富含柚油的柚香凡士林，這些討喜的的可愛口味收入在方便攜帶的迷你小扁盒中，不但味道讓人愛不釋手，隨身放在包包中也能增添女孩的可愛感呢！

延伸閱讀：

店員掛保證真的好用！屈臣氏結帳率最高10款「生活用品」隱藏清單，加1元多一件勸拜首選

【2021松本清洗髮精推薦】扁塌細軟髮必選：蓬鬆感「香氛洗髮精８選」控油又豐盈清爽！一走過直接飄散仙女香

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 松本清

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