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楊乃文印花裝跑趴全靠直覺　自曝找到「黑色牛仔褲」就很爽

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▲ALLSAINTS 春日印花派對在松山文創園區舉行。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

東倫敦時尚品牌ALLSAINTS在松山文創園區遇 · 場 P · L · A · C · E舉辦春日印花派對，請到楊乃文壓軸登場，並有星二代歌手游宇潼、陳妤安和Bella Su同台演出，楊乃文身穿一套印花罩衫帥氣現身，讓她愛不釋手，而聊到私下必備單品，楊乃文透露自己對黑色牛仔褲情有獨鐘，「只要找到新的就會覺得很爽。」

楊乃文此次以春夏Carina Swoop印花罩衫壓軸登場，印花是來自沙漠中鳥類圖案，被問到私下是否會挑戰這類元素，楊乃文毫不猶豫回應：「印花需要挑戰嗎？」她也補充，穿搭其實憑直覺找到喜歡的就好了，但試穿很重要，因為常常選衣服的時候覺得好看，但是穿了卻不適合。

▲▼宋米秦、陳德烈、楊乃文、游宇潼、陳語安、Bella Su、Chick en Chicks、茄子蛋、周予天、鄭心慈、林敬倫、派偉俊及塗鴉藝術家 夢裡那兔 MAR2INA、九九sophie Chen、傅昱、陳妤安出席ALLSAINTS 春日印花派對。（圖／記者張一中攝）

▲楊乃文對黑色牛仔褲有特殊情感。（圖／記者張一中攝）

楊乃文更透露穿搭喜好，「我只要找到一件新的黑色牛仔褲就會覺得很爽。」她自曝衣櫃中大概只有兩條牛仔褲不是黑色，其他十幾條全是黑色，而且每件都很熟悉完全不會搞錯。至於品牌最經典的皮衣部分，楊乃文也有很多件，「當然不僅是黑色，大家誤會了，牛仔褲一定是黑色，但是其他衣服各種顏色都有。」

▲▼宋米秦、陳德烈、楊乃文、游宇潼、陳語安、Bella Su、Chick en Chicks、茄子蛋、周予天、鄭心慈、林敬倫、派偉俊及塗鴉藝術家 夢裡那兔 MAR2INA、九九sophie Chen、傅昱、陳妤安出席ALLSAINTS 春日印花派對。（圖／記者張一中攝）

▲（右起）游宇潼、Bella Su、陳妤安為派對獻唱。（圖／記者張一中攝）

私下就是摯友的游宇潼、陳妤安和Bella Su，這回獻出首次活動表演體驗，游宇潼以印花微透膚長洋裝亮相，顯得三人造型風格差異很大，她們透露閨蜜間穿搭默契一絕，很常沒約好就穿一樣，但游宇潼笑說對於撞衫看很開，「女生就是這樣，會覺得好有默契，下次也要一起穿。」

▲▼宋米秦、陳德烈、楊乃文、游宇潼、陳妤安、陳語安、Bella Su、Chick en Chicks、茄子蛋、周予天、鄭心慈、林敬倫、派偉俊及塗鴉藝術家 夢裡那兔 MAR2INA、九九sophie Chen出席ALLSAINTS 春日印花派對。（圖／記者張一中攝）

▲周予天、鄭心慈 。（圖／記者張一中攝）

▲▼宋米秦、陳德烈、楊乃文、游宇潼、陳妤安、Bella Su、Chick en Chicks、茄子蛋、周予天、林敬倫、派偉俊及塗鴉藝術家 夢裡那兔 MAR2INA、九九sophie Chen出席ALLSAINTS 春日印花派對。（圖／記者張一中攝）

▲林敬倫 。（圖／記者張一中攝）

▲▼茄子蛋出席ALLSAINTS 春日印花派對。（圖／記者張一中攝）

▲茄子蛋。（圖／記者張一中攝）

ALLSAINTS 2021春夏印花系列靈感來自動物圖騰、浮世繪、童趣塗鴉等，以沙漠中歷經季節更替而綻放新生的花朵為靈感，象徵全新開始與希望。此次的春日印花派對更請到新銳塗鴉藝術家- MAR2INA夢裡那兔進行創作，由來自LA的新銳DJ Evie登場，並攜手新生代歌手游宇潼、陳妤安、Bella Su演唱。
 

關鍵字：

ALLSAINTS, 楊乃文, 游宇潼, 陳妤安, Bella Su

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